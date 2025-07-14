AB, Ermenistan'ın Barış Kavşağı Girişimine Destek Verdi

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan'ın "bölgesel bağlantı ve uzlaşmayı teşvik etmeye yönelik" Barış Kavşağı girişimine desteğini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırladı.

Von der Leyen, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan arasında barış anlaşması metninde uzlaşı sağlanmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu, on yıllardır süren düşmanlığı sona erdiriyor. Umarım anlaşma mümkün olan en kısa sürede imzalanabilir." diye konuştu.

Paşinyan da AB-Ermenistan ilişkilerinin hızlıca geliştiğini belirterek, AB ile entegrasyonu sürdürme niyetinde olduklarını dile getirdi.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamaya göre, von der Leyen ve Costa, Ermenistan'ın "bölgesel bağlantı ve uzlaşmayı teşvik etmeye yönelik" Barış Kavşağı girişimine destek vererek Erivan'ın Azerbaycan'la barış görüşmeleri ve Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalarını takdirle karşıladı.

AB yetkilileri ayrıca, Ermenistan'ın Birliğin Karadeniz stratejisi çerçevesinde bölgesel ve ekonomik girişimlere dahil edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.