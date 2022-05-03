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AB Enerji Bakanları Acil Toplandı

DailyMotion.com - Güncel
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Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin enerji bakanları, Rusya'nın doğalgaz satın alan birlik üyelerinden ruble cinsinden ödeme talep etmesi ya da gaz akışının kesilmesi riski karşılığında vereceği ortak yanıtı ele almak üzere Brüksel'de acilen biraraya geldi.

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin enerji bakanları, Rusya'nın doğalgaz satın alan birlik üyelerinden ruble cinsinden ödeme talep etmesi ya da gaz akışının kesilmesi riski karşılığında vereceği ortak yanıtı ele almak üzere Brüksel'de acilen biraraya geldi

DailyMotion.com / Güncel

Avrupa Birliği, Brüksel, Enerji, Rusya, Güncel, Haberler

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