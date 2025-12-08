AB, sahibi Musk'ın birliği hedef alan açıklamalarına rağmen X platformunda kalmaya devam edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD merkezli X sosyal medya platformuna 120 milyon avro para cezası vermesinin ardından X'in sahibi Elon Musk'ın birliği hedef alan açıklamalarına rağmen sosyal medya platformunda kalmaya devam edeceğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Cezanın kişisel olarak Musk'ı hedef aldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Regnier, Musk'ın AB'yi "Nazi Almanya'sına" benzetmesiyle ilgili, "Bu, AB'de çok değer verdiğimiz ifade özgürlüğünün bir parçasıdır ve hayal edebileceğiniz en çılgın ifadeleri bile mümkün kılar." dedi.

Musk'ın AB'yi hedef alan ifadelerine rağmen Komisyonun kurumsal olarak X'i kullanıp kullanmayacağına ilişkin ise Regnier, "Komisyon'un kurumsal olarak sosyal medya platformlarını kullanımında, ki şu anda 15 tanesini kullanıyoruz, gelişmeleri sürekli takip ediyoruz. Bugün itibarıyla, hala bu 15 sosyal medya platformundan biri olarak X'i kullanmaya devam ediyoruz. Neden? Çünkü bu, vatandaşlara ve paydaşlara ulaşmak, iletişim kurmak, AB'de neler yaptığımızı anlatmak için elimizdeki araçlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Regnier, AB'nin sosyal medya platformlarının sorumlu bir şekilde kullanılmasını istediğini, mevzuatların da bunu talep ettiğini hatırlattı.

"Ceza, yasaya uyulmasını yansıtıyor"

Regnier konuşmasında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun AB Komisyonu'nun X'e yönelik cezasının "tüm Amerikan teknoloji sektörü ve Amerikan halkını" hedef aldığına ilişkin sözlerini de değerlendirdi.

AB mevzuatının Asya, Amerika ve Avrupa dahil tüm platformlarda uygulandığının altını çizen Regnier, şu değerlendirmede bulundu:

"Çılgın açıklamalara gelince, dünyayı kutuplaştırmak bir veya iki cümle alır. Gerilim veya tırmanış yaratmak bir veya iki cümle alır. Oysa diplomatik olarak gerilimleri yatıştırmak için burada, bu kürsüden, yüzlerce, binlerce cümleyle çalışıyoruz, çünkü Amerikan dostlarımızla birçok ortak sorunumuz var."

AB Komisyonun Başsözcüsü Paula Pinho da basın toplantısında, Rubio'nun ifadeleriyle ilgili olarak "Ceza, yasaya uyulmamasını yansıtıyor. İdeolojiyle ilgili değil." dedi.

AB Konseyi Başkanı'ndan üstü kapalı tepki

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da doğrudan Elon Musk'ın adını zikretmeyerek X sosyal medya hesabından, "Gördüğüm kadarıyla Avrupa'yı zayıflatmaya çalışan çok insan var. Neden? Çünkü AB güçlü." ifadesini paylaştı.

"Savunma Avrupa"sını inşa etmek ve stratejik özerkliği güçlendirmek için cesur adımlar attıklarını kaydeden Costa, "Tarihimiz bize, bilgi özgürlüğü olmadan ifade özgürlüğünün olamayacağını öğretti ve bilgi özgürlüğü, çoğulculuğa saygı gösterilen yerde var olur. Vatandaşların bilgi özgürlüğü, bazı teknoloji oligarklarını savunmak için feda edilirse, ifade özgürlüğünden söz edilemez." ifadelerini kullandı.

AB'den X'e ceza

Avrupa Birliği (AB), ABD merkezli X sosyal medya platformuna, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası vermişti.

Kararın X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk ise kararın ardından paylaştığı mesajlarda, AB'nin dağılması gerektiğini belirterek, birliği "Nazi Almanya'sına benzetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve Amerikan halkına karşı bir adım. Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi." ifadesini kullanmıştı.