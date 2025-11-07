AB, Dron Tehditlerine Karşı Strateji Geliştiriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, son günlerde Belçika ve İsveç'teki şüpheli dron faaliyetleriyle ilgili, "Bu bir hibrit savaş ve Avrupa risk altında." değerlendirmesini yaparak, buna dair stratejinin gelecek yılın sonunda faaliyete geçeceğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Regnier, Belçika ve İsveç hava sahalarında son günlerde görülen şüpheli dronlar konusunda açıklama yaptı.

Regnier, "Her zaman olduğu gibi hem Belçika'nın, hem İsveç'in hem de etkilenen tüm üye ülkelerimizin yanındayız." dedi.

Dronların kaynağına dair istihbarat ve araştırma yetkisinin üye ülkelerde olduğunu aktaran Regnier, "Bu bir hibrit savaş ve Avrupa risk altında. İşte tam da bu nedenle, geçen ay sunduğumuz yol haritasında Dron Savunma Girişimi'ne verdiğimiz önemi bir kez daha yineledik. Çünkü bu tehditlere verilecek yanıtın birleşik bir yanıt olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Regnier, Dron Savunma Girişimi'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde başlatılacağını ve son çeyreğinde ise faaliyete geçirilmesinin planlandığını kaydetti.

Son günlerde Belçika ve İsveç hava sahasında izinsiz dron uçuşları dikkat çekiyor. Her iki ülkede de güvenlik önlemleri artırılırken, dron karşıtı sistemlerin devreye alınması gündemde yer alıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın 16 Ekim'de duyurduğu Dron Savunma Girişimi, Komisyonun 2030 yılına kadar Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirme planı çerçevesinde yer alan dört "amiral gemisi proje"den biri niteliğinde. İzinsiz dron uçuşları ve hava sahası ihlallerine karşı geliştirilen proje kapsamında radarlar, akustik sensörler, elektronik karıştırma sistemleri ve otonom önleyici platformlar gibi teknolojilerin birlikte çalışması planlanıyor.