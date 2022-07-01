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AB dönem başkanlığı Fransa'dan Çekya'ya geçti

AA - Selen Temizer - Güncel
AB dönem başkanlığı Fransa'dan Çekya'ya geçti

Çekya, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Temmuz'dan itibaren Fransa'dan devraldı.

Çekya, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Temmuz'dan itibaren Fransa'dan devraldı.

Çekya'nın öncelikleri arasında ilk sırada Ukrayna'yı desteklemek, ülkeye daha fazla ekonomik ve askeri yardım yapılmasını sağlamak yer alıyor.

AB içinde Ukrayna'yı silah ve ekipman sağlamak konusunda en fazla desteklemiş ülkeler arasında ön sıralarda yer alan Çekya, Ukrayna'nın yeniden inşasına öncelik verecek.

Yaklaşık 350 bin Ukraynalıyı alan Çekya, mülteci krizinin etkileriyle ilgili de en çok etkilenen ülkelere yardım konusunu önceleyecek.

Çekya, artan enerji fiyatları karşısında hem enflasyona hem de AB'nin enerji bağımlılığına çözümler bulmak için çalışacak.

6 ay boyunca "Fit for 55" olarak bilinen AB'nin iklim nötr olma hedeflerini ayrıntılı olarak gözden geçirecek Çekya, yeşil dönüşümün yanı sıra dijitalleşme, siber ve uzayın güvenliği konularına eğilecek.

Çekya, AB içinde farklılıkların azaltılmasını kapsayan uyum politikasını da ele alarak, tutum farklılıklarının azaltılması için çalışacak.

Çekya, AB dönem başkanlığını ilk defa 2009'un ilk yarısında üstlenmişti.

AA / Selen Temizer - Güncel

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