AB Dış Politika Temsilcisi Kallas'tan İran ve Orta Doğu Açıklamaları

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran'ın nükleer programıyla ilgili E3 ülkelerinin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasının işletilmesi için BM Genel Konseyine (BMGK) yaptığı başvurunun ardından kritik 30 gün içinde diplomatik çözüm için çalışılması gerektiğini belirtti.

Kallas, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan iki günlük Gyminch formatlı AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın girişinde konuştu.

Savunma bakanlarının bugünkü toplantısının ardından dışişleri bakanlarının da bir araya geleceğine değinen Kallas, gündemlerinde Ukrayna'daki savaşa dair maddelerin yanı sıra Orta Doğu'daki durumun da bulunduğunu söyledi.

Kallas, Gazze'deki duruma kısaca değinerek, "Elbette o konuda iyileşme yok." dedi.

İran'ın nükleer programıyla ilgili dün E3 ülkelerinin aldığı karara değinen Kallas, "Şimdi işleri yoluna koymak ve belki de farklı bir çözüm bulmak için 30 günümüz var. Bu 30 günü gerçekten çözümler bulmak, nasıl ilerleyeceğimizi belirlemek için kullanmalıyız. İran'ın nükleer programı, balistik füzeleri ve Rusya'ya verdiği destek konusunda endişelerimiz çok açık." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri, İran'a BM yaptırımlarını getirebilme imkanına sahip "snapback" mekanizmasının işletilmesi için BMGK'ye başvurmuştu.

İran, kararı "haksız ve hukuki dayanağı olmayan eylem" olarak nitelendirmişti. Gelişmeler üzerine Kallas, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi telefon görüşmesi yapmıştı.

Konuşması sırasında protesto sesleri yankılandı

Kallas kameralar önündeyken binanın dışından "AB, utanmalısın" sesleri duyuldu. Protesto toplantı başlayana kadar devam etti.