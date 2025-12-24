Haberler

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan ABD'nin Avrupalı vatandaşlara vize kısıtlaması uygulamasına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin 5 Avrupalıya uyguladığı vize kısıtlamasını 'kabul edilemez' bularak eleştirdi. Kallas, bu durumun Avrupa'nın egemenliğine yönelik bir tehdit olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin, eski AB Komisyonu üyelerinden Thierry Breton'un da aralarında yer aldığı 5 Avrupalıya uyguladığı vize kısıtlamasına tepki gösterdi.

Kallas, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABD'nin Avrupalı vatandaşlar ve yetkililere yönelik seyahat kısıtlaması kararının kabul edilemez olduğunun altını çizen Kallas, "Bu egemenliğimizi sorgulamaya yönelik bir girişimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, Avrupa'nın ifade özgürlüğü, adil dijital kurallar ve kendi alanını düzenleme hakkı başta olmak üzere değerlerini savunmayı sürdüreceğini vurguladı.

ABD'den Avrupalı vatandaşlara vize kısıtlaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları" iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Vize kısıtlamaları getirilenler arasında eski AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.

Geçmişte Fransa Maliye Bakanlığı da yapan Breton, 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kuralların şekillendirilmesinde öncü rol oynamıştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fener'den istediği maaş ortaya çıktı! Rakamı duyan ''Yok artık'' diyor
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fener'den istediği maaş ortaya çıktı! Rakamı duyan ''Yok artık'' diyor
Karşı cinse ait fotoğrafları beğenen eşe emsal ceza

Fotoğraf beğenirken iki kez düşünün! Cebinizden servet çıkabilir
Dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle öldürdü

Eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında öldürdü