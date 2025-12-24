AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan ABD'nin Avrupalı vatandaşlara vize kısıtlaması uygulamasına tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin, eski AB Komisyonu üyelerinden Thierry Breton'un da aralarında yer aldığı 5 Avrupalıya uyguladığı vize kısıtlamasına tepki gösterdi.

Kallas, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABD'nin Avrupalı vatandaşlar ve yetkililere yönelik seyahat kısıtlaması kararının kabul edilemez olduğunun altını çizen Kallas, "Bu egemenliğimizi sorgulamaya yönelik bir girişimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, Avrupa'nın ifade özgürlüğü, adil dijital kurallar ve kendi alanını düzenleme hakkı başta olmak üzere değerlerini savunmayı sürdüreceğini vurguladı.

ABD'den Avrupalı vatandaşlara vize kısıtlaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları" iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Vize kısıtlamaları getirilenler arasında eski AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.

Geçmişte Fransa Maliye Bakanlığı da yapan Breton, 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kuralların şekillendirilmesinde öncü rol oynamıştı.