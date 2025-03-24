AB Dış Politika Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail Ziyaretinde Gerilimin Tırmanmasına Dikkat Çekti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, göreve başlamasının ardından İsrail'e yaptığı ilk ziyaretinde, Brüksel'in Tel Aviv'e desteğini bir kez daha teyit ederken, Gazze'de "gerilimin tırmanışının Filistin halkı için dehşet ve ölüme yol açtığını" söyledi.

Kallas, işgal altındaki Kudüs'te İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile düzenlediği ortak toplantısında, İsraillilerin kendi evlerinde kendilerini güvende hissedebilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaja Kallas, "Ne yazık ki ziyaretim zor bir döneme denk geldi. Ateşkesin bozulması bu sabah korkunç can kayıplarına neden oldu." dedi.

"Filistin halkı için de dehşet ve ölüme yol açıyor"

Gazze'de gerilimin tırmanmasının engellenmesi çağrısı yapan Kallas, "(Öte yandan) Gerilimin tırmanışı, esirler ve aileleri için dayanılmaz bir belirsizliğe ve aynı şekilde Filistin halkı için de dehşet ve ölüme neden oluyor." diye konuştu.

"Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden tesis edilmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıyla Gazze'ye insani yardım akışının yeniden başlatılması gerektiğini" söyleyen Kallas, Gazze'nin gelecekteki yönetimine ilişkin tartışmaların yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

AB'nin bu tartışmalarda sorumluluk almaya hazır olduğunu bildiren Kallas, "Böylece gelecekte bu sorunların yaşanmasını önleyebiliriz. AB'nin terörle mücadeleyi desteklediği açıktır. İsrail'in güvenliği AB için çok önemlidir ancak Filistinlilerin haklarına da saygı gösterilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Kallas ayrıca, Saar ile yaptığı ikili görüşmede, Filistinlilere yönelik saldırıların yoğunlaştığı işgal altındaki Batı Şeria'daki duruma ilişkin AB'nin endişelerini dile getirdiğini aktardı.

"İsrail'in Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları gerilimi daha da tırmandırma riski taşıyor"

Kallas, İsrail'in "terör saldırılarına karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu" dile getirerek, "Ancak askeri eylemler orantılı olmalıdır ve İsrail'in Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları, gerilimi daha da tırmandırma riski taşıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının sorulması üzerine Kallas, şu yanıtı verdi:

"(Görüşmede) İsrail'in eylemlerini tartıştık. Bunların gereksiz olduğunu düşünüyoruz çünkü Suriye şu anda İsrail'e saldırmıyor. Bu saldırılar daha fazla radikalleşmeye yol açıyor. Bu aynı zamanda İsrail'in de aleyhine bir durum ki bunu görmek istemiyoruz çünkü dediğim gibi İsrail'in güvenliği bizim için de çok önemli."

İran'ın bölgesel ve küresel istikrar için "büyük bir tehdit oluşturduğunu" kaydeden Kallas, "İran, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını da destekleyen bir tehdittir. İran'ın nükleer silah edinmesine ya da inşa etmesine asla izin verilmemelidir ve AB bu yöndeki tüm diplomatik çabaları desteklemektedir." dedi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 937 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı, 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.

AB'nin İsrail taraftarı tutumu eleştirilerin hedefinde

AB yönetimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail lehine pozisyon aldığı gerekçesiyle sert biçimde eleştiriliyor.

Özellikle Ursula von der Leyen başkanlığındaki AB Komisyonu, kendi personeli de dahil olmak üzere binlerce kişi tarafından defalarca protesto edildi.

Son olarak AB'nin 24 Şubat'ta İsrail'le Ortak Konseyi Toplantısı düzenlenmesi, "hiçbir şey olmamış gibi" verilen desteğin başka bir tezahürü olarak nitelenmişti.