AB Dış Politika Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'e Baskı Artırma Çağrısında Bulundu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in amacının, Gazze'nin tümünü ele geçirmek olduğunu, topraklar üzerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin ve nüfusun zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukukun ihlali olacağını, bu nedenle Tel Aviv'e yönelik baskının artırılması gerektiğini söyledi.

Kallas, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin ilk kez "soykırım" olarak gündeme alındığı oturumda konuştu.

" Gazze'deki soykırımı durdurmak: AB yaptırımlarının zamanı geldi" başlıklı oturumda milletvekillerinin sert eleştirilerine maruz kalan Kallas, İsrail'in eylemlerinin, "kendini savunmanın ötesine geçtiğini" vurguladı.

Kallas, Gazze'de Filistinlilere uygulanan gıda ve ilaç ablukasının " İsrail'i korumadığını", bunun yerine "onlarca yıllık insani ilkeleri" baltaladığını söyledi.

Un kuyruğunda beklerken 50'den fazla Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğüne dair son raporları hatırlatan Kallas, "İnsani durum kötüleşiyor." uyarısını yaptı.

Kallas, İsrail'in orantısız güç kullandığını, sivil altyapının tahrip edildiğini ve bunların "kabul edilemez bir ölüm oranı"yla sonuçlandığını dile getirerek, Gazze nüfusunun yüzde 90'ının yerinden edildiğini, kalanların ise tamamen insani yardıma bağımlı olduğunu aktardı.

AB Yüksek Temsilcisi, şöyle devam etti:

"İsrail, amacının tüm Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirmek olduğunu belirtti. Toprakları değiştirmek, küçültmek veya ilhak etmek uluslararası hukukun doğrudan ihlalidir. Gazze'deki sivil nüfusun tamamı veya bir kısmı kalıcı olarak evlerinden zorla çıkarılırsa bu da uluslararası hukukun ihlali olacaktır."

Kallas, "İsrail'e yönelik baskı artırılmalı. Bunu ben kendi adıma yapacağım. Tıpkı daha önce defalarca yaptığım gibi." diye konuştu.

AB, Hollanda'nın teklifi üzerine 20 Mayıs'ta, İsrail'e ticari ayrıcalıklar tanıyan Ortaklık Anlaşması'nı, 2. maddesinde yer alan insan haklarına ve uluslararası hukuka uyma yükümlülüğü çerçevesinde inceleme kararı almıştı.

Kallas, 23 Haziran'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda incelemenin sonucunu açıklayacak.