AB Dış Politika Temsilcisi Kaja Kallas: Gazze'de Kıtlık Önlenebilir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yardımların girmesine izin verilmiş olsa Gazze'de önlenmesi mümkün bir kıtlığın baş gösterdiğini belirtti.

Kallas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Orta Doğu ve Filistin konulu oturumunda konuşma yaptı.

Yardımların girmesine izin verilmiş olsa Gazze'de önlenebilir bir kıtlığın yaşandığını söyleyen Kallas, "Gazze'de askeri çözüm mümkün olsaydı, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı çoktan sona ermiş ve esirler serbest bırakılmış olacaktı." dedi.

Kallas, Gazze'deki durumu değiştirmek için herkesin ortak sorumluluğu bulunduğunun altını çizerek, acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye büyük çaplı insani yardım erişiminin sağlanması çağrısında bulundu.

AB ile İsrail arasında Gazze'ye insani yardım ulaştırılması yönündeki anlaşmadan sonra bölgeye daha fazla yardımın ulaştığını savunan Kallas, "(Yardım) sevkiyatları devam edecek ancak hepimiz bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Bu nedenle AB, İsrail hükümetini eylem tarzını değiştirmeye zorlamak için başka önlemler de alıyor." ifadelerini kullandı.

AB'nin Filistin yönetimine destek verdiğine değinen Kallas, gelecek üç yılda 1,6 milyar avro yardımda bulunacaklarını ve Filistin için bir bağışçı grubu kuracaklarını aktardı.

Kallas, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bu savaşta bir dönüm noktası olmalı ve bu, Filistin Devleti'nin varlığını veya İsrail'in meşru endişeleri pahasına olamaz. Bu çatışmanın gidişatını değiştirmek, kalan esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak, sivillerin daha fazla acı çekmesini önlemek ve bu savaşın sona ermesini sağlamak için gücümüz var."