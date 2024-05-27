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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye'deki Filistinli Mültecilere Destek Verecek

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye'nin 400 bini aşkın Filistinli mülteciye ev sahipliği yaptığına işaret ederek, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bölgedeki çalışmalarına desteğinin süreceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye'nin 400 bini aşkın Filistinli mülteciye ev sahipliği yaptığına işaret ederek, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bölgedeki çalışmalarına desteğinin süreceğini söyledi.

Borrell, AB'nin Brüksel'de düzenlediği Suriye konulu toplantıların 8'incisinin açılış konuşmasında, Suriye'de 13 yıldır süregelen çatışmanın sivillerin hayatını olumsuz etkilediğini, ülkeyi yok ettiğini ve bölgeyi istikrarsızlaştırdığını ifade etti.

Suriye halkının hala acı çekmeye devam ettiğini hatırlatan Borrell, "Bu insani acılara bölge genelinde çok fazla şahit oluyoruz. Ancak bu durum Suriyelilerin bu durumunu görmezden gelmek için bir mazeret değildir." dedi.

Borrell, Suriye'deki durumun bir yıl öncesine göre "çok daha vahim" olduğu yorumunu yaparak, "Aslında hiç bu kadar vahim olmamıştı ve insani ihtiyaçlar tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Bugün 7 milyon Suriyeli insani yardıma ihtiyaç duymaktadır ki bu rakam, krizin başladığı 13 yıl öncesinden bu yana görülen en yüksek seviyedir." şeklinde konuştu.

Söz konusu rakamın nüfusun yüzde 70'inden fazlasına işaret ettiğini dile getiren Borrell, "Gazze'den daha kötü diyemedim çünkü hiçbir şey Gazze'den daha kötü değil ama neredeyse eşit derecede kötü. Suriye nüfusunun yüzde 70'i insani yardıma muhtaç ve daha da kötüsü bunların yarısı çocuk." ifadelerini kullandı.

Borrell, Suriye yönetimi ve müttefiklerinin "sistematik olarak uluslararası insancıl hukuku ihlal etmeye, masum sivillere saldırmaya ve kritik sivil altyapıyı yok etmeye devam ettiğini" aktardı.

Suriye'deki Filistinli mültecilere işaret etti

Borrell, başka ülkelerde bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerini sağlayacak "güvenli koşulların" sağlanmadığını kaydederek, "Şu anda Suriye'ye güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşler için gerekli koşulların mevcut olmadığı konusunda Birleşmiş Milletler ile hemfikiriz." dedi.

Suriye'ye desteğin yalnızca mali destekle sınırlı kalmaması gerektiğini dile getiren Borrell, "İlerleme kaydedilmemesine rağmen, 10 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından Suriye halkının barışçıl ve demokratik bir gelecek özlemini karşılayacak siyasi çözüm bulunması yönündeki çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de 438 bin Filistinli mültecinin yaşadığına dikkati çeken Borrell, UNRWA'nın BM'nin en çok saldırıya uğrayan ajansı olduğunu söyledi.

Borrell, "Suriye'deki ve bölgenin diğer yerlerindeki Filistinli mültecilere yardım sağlamaya devam etmeliyiz. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda, istikrarın tehlikede olduğu Suriye'de de UNRWA'nın varlığını sürdürmesine olan bağlılığımız devam etmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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