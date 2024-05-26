Üye Girişi
Haberler

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Filistin'e Uluslararası Desteğin Önemini Vurguladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gerilimin tırmandığı bir dönemde Filistin Yönetimi'ne uluslararası desteğin kritik önem taşıdığını söyledi. Borrell, Gazze'deki durumun vahim olduğunu ve İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı. Filistin Başbakanı Mustafa ise bağımsızlık mücadelesinin her zamankinden daha yakın olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "gerilimin tırmandığı bir dönemde Filistin Yönetimi'ne uluslararası desteğin kritik önem taşıdığını" söyledi.

Yüksek Temsilci Borrell, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide Belçika'nın başkenti Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Bölgede tırmanan gerilimin ortasında uluslararası toplumun Filistin Yönetimi'ni desteklemesinin kritik olduğunu ifade eden Borrell, " Gazze'deki durum kelimelerin ötesinde. İşgal altındaki Batı Şeria her an bir patlamanın eşiğinde." dedi.

Borrell, Refah ve çevresinde devam eden İsrail'in kara saldırısı ile sınırların insani yardım girişlerine kapatılmasının "vahim durumu daha da kötüleştirdiğini" vurguladı.

İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına Uluslararası Adalet Divanının (UAD) bu saldırıları durdurması ve insani yardım için sınırları açmasını zorunlu kılan karara rağmen devam ettiğine işaret eden Borrell, " İsrail, bağlayıcı olan ve tam ve etkili bir şekilde uygulanması gereken bu emrin yürürlüğe girmesi için alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmalıdır." diye konuştu.

"Batı Şeria'daki İsraillileri kim silahlandırıyor?"

Borrell, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Gazze'ye giden insani yardımları hedef alan saldırılarından duyduğu ciddi endişeyi dile getirerek, "Ciddi bir şekilde silahlanıyorlar ve asıl soru şu: Onları kim silahlandırıyor? ve bu saldırıların gerçekleşmesini kim engellemiyor? Bu durum, İsrail yerleşimlerinin daha önce görülmemiş bir şekilde genişlemesi ve toprak gasbı ile birleşiyor." şeklinde konuştu.

AB'nin Filistin'e desteğini yineleyen Borrell, "Ancak Filistin halkının istikrara sahip olması için daha fazlasını yapmalıyız. Bu da hem mali hem de siyasi açıdan güçlü bir Filistin Yönetimi'nin olmasına bağlıdır." ifadesini kullandı.

İki devletli çözüm için uluslararası bir çabaya ihtiyaç olduğunun altını çizen Borrell, bu amaçla bir konferans düzenlemeyi önerdi.

"On yıllardır süren bağımsızlık mücadelemiz her zamankinden daha yakın görünüyor"

Toplantının ülkesi için "oldukça kritik ve önemli bir zamanda" yapıldığını söyleyen Filistin Başbakanı Mustafa da şöyle devam etti:

"Önemli bir zaman çünkü aynı zamanda üç Avrupa ülkesinin Filistin devletini tanımak için çok ama çok önemli cesur kararlar aldığı haftaya denk geliyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda diğer 143 ülkenin Filistin'in devlet olmaya hazır olduğu yönünde oy kullanmasından sadece bir hafta sonra gerçekleşiyor. Filistin'i tanımanın artık zamanı geldi."

İnsani kayıpların her geçen gün artmaya devam ettiği Gazze ve Batı Şeria'daki vahim durumun altını çizen Mustafa, "Buna rağmen Filistinliler olarak hala umutluyuz. On yıllardır süren bağımsızlık mücadelemiz her zamankinden daha yakın görünüyor ve bu çabalar, duyurular ve toplantılar bağımsız, egemen ve yaşayabilir bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik çok önemli adımlardır." dedi.

Hükümet olarak en önemli önceliklerinin Gazze'deki halkın desteklenmesi olduğunu kaydeden Mustafa, ateşkesin olmadığı her günün insani ve maddi kayıplara yol açtığını ve bu nedenle ateşkes sağlanması çabalarının hızlandırılması gerektiğini anlattı.

Gazze'nin sivil altyapısı ve kurumlarını yeniden inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Mustafa, böylece Gazze'yi Batı Şeria ile bütünleştirmek ve ekonomik iyileşmeye zemin hazırlamak istediklerini söyledi.

Mustafa, "Uluslararası ortaklarımıza, kurumlarımızı reforme etme, Gazze'deki halkımıza yardım etme ve devlet olma ve bölgesel barışa doğru yolculuğumuzu sürdürme çabalarımızı desteklemeleri çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

"Tek bir hükümet tarafından yönetilen tek bir Filistin istiyoruz"

Eide, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve insani yardım çabalarının arttırılması gerektiğinin altını çizerek, "Ateşkese ve insani yardım çabalarına ihtiyacımız var ama aynı zamanda Filistinli yetkilileri daha iyi desteklememiz gerekiyor çünkü uzun vadede iki devletli çözümün alternatifi yok." şeklinde konuştu.

İki devletli çözümün mümkün olması için bir Filistin hükümetine ihtiyaç olduğuna işaret eden Eide, "Norveç, yakın zamanda Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler arasında yer alıyor. Ancak ülkeler Filistin'i tanısın ya da tanımasın, nihayetinde bir Filistin devleti olması gerektiği konusunda görüş birliği var." ifadelerini kullandı.

Eide, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te kontrolü elinde bulunduran ve bulundurabilecek Filistin Yönetimi'nin "hayatta kalmasının ve güçlenmesinin sağlanması gerektiğini" belirterek, "Tek bir hükümet tarafından yönetilen tek bir Filistin istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

 Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

 Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Bakmadan Geçme

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? #9917 GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN? #129349 Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması olacak mı, nerede olacak? #9917 GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! #129349 Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı FULL HD İZLE! #9917 GALATASARAY İLK 11'LER! Konyaspor ile karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'leri kim? Erbaaspor Muşspor maçı CANLI izle! (HD) 26 Mayıs Erbaaspor Muşspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı nereden izlenir? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek 2024? Popeyes boykot mu? Popeyes İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Popeyes Türk malı mı, sahibi kim? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Bugün hangi Fenerbahçe maçı var, hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Gülşehir Belediyesi hangi parti? Gülşehir Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Gülşehir yerel seçim sonuçları! Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak? 25 Temmuz hangi burç? 25 Temmuz'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Temmuz tarihi hangi burç olur? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi statta oynanacak? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nerede oynanıyor? BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! Bingöl'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title