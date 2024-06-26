AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Lübnan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir araya geldi.

Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, Buhabib ile yaptığı görüşmede bölgede artan gerilimin ele alındığını aktardı.

İsrail-Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınırda artan gerginliğin "derhal azaltılması" konusunda mutabık kaldıklarını belirten Borrell, "Mavi Hat boyunca gerilimin derhal azaltılmasının nasıl sağlanabileceğini ve herkes tarafından kabul edilebilir siyasi bir çözüme yönelik çabaların nasıl güçlendirilebileceğini ele aldık." ifadesini kullandı.

"Lübnan, İsrail ve bölge yeni bir savaşı kaldıramaz." ifadesine yer veren Borrell, böylesi bir durumdan AB'nin de etkileneceğini vurguladı.

Borrell, AB'nin Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) ülkede barış ve istikrarın korunmasındaki rolünü desteklediğini aktardı.

İsrail ordusu ile Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. Bu çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.