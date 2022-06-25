AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'da Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in gelişi İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılanması Heyetler arası görüşmeden detaylar TAHRAN - Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi... Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in gelişi İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılanması Heyetler arası görüşmeden detaylar TAHRAN - Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. AA / Eisa Mohammadi - Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği Hüseyin Emir İran Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'da - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.