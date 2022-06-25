AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'da
AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in gelişi İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılanması Heyetler arası görüşmeden detaylar TAHRAN - Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi...
Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in gelişi
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılanması
Heyetler arası görüşmeden detaylar TAHRAN - Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
AA / Eisa Mohammadi - Güncel