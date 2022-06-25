AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'da - Haberler

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AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'da

AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in gelişi İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılanması Heyetler arası görüşmeden detaylar TAHRAN - Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi...

Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in gelişi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılanması

Heyetler arası görüşmeden detaylar TAHRAN - Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği Hüseyin Emir İran Güncel Haberler

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