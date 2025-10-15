AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kaja Kallas'tan Dron Duvarı Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin "dron duvarı" girişiminin askeri planlarının NATO'dan geldiğini ve bu planların içeriğinin tedariki konusunda üye ülkelerin sorumluluğu olduğunu belirterek, ülkelere bu konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kallas, Brüksel'de AB savunma bakanlarının bir araya geldiği toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Avrupa'yı dron saldırılarından koruma konusunun çok önemli olduğunu kaydetti.

Yakın zamanda Ukrayna'yı ziyaret ettiğini ve Avrupa'nın dron konusunda bu ülkeden çok şey öğrenebileceğini ifade eden Kallas, "Savunma sanayisi dron fabrikalarını da ziyaret ettim. Bu konuda Ukraynalılarla gerçekten işbirliği yaparsak, tedarik maliyetlerini ve tedarik sürelerini azaltabiliriz." diye konuştu.

Kallas, bazı üye ülkelerin Avrupa Savunma Ajansının (EDA) rolünün artmasına destek verdiği haberleri üzerine kendisinin de bunu desteklediğini aktararak, EDA'nın, üye ülkeleri bir araya getirerek daha fazla ortak projeyi teşvik edebileceğini söyledi.

Savunmada üye ülkelerin tek başına yapamayacağı birçok alan olduğunu vurgulayan Kallas, "EDA, bu talepleri bir araya getirebilir ve savunma sanayisiyle koordinasyonu sağlayarak bunu mümkün olan en iyi şekilde yapabilmemizi sağlayabilir." dedi.

Kallas, NATO müttefiklerinin üzerinde anlaştığı dron tedbirleriyle AB'nin "dron duvarı" girişimi arasındaki farkın ne olduğu sorusunu şöyle yanıtladı:

"Askeri planlar NATO'dan geliyor, bu çok açık. Ancak tedarik işlemi üye ülkeler tarafından yapılmalıdır. Dolayısıyla üye ülkeler, NATO'nun yetenek hedeflerini de karşılamak için bu malzemeleri satın almalıdır. Yani bunlar, NATO tarafından da tespit edilen ve Ukrayna'daki deneyimlerle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlardır. Ancak tedarik işlemi üye ülkeler tarafından yapılmalıdır ve biz de onlara bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz."

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de bu konuda, AB'nin, yumuşak gücüyle savunma sanayilerini bir araya getirmek, finansal kaynak sağlamak noktalarında güçlü olduğunu belirterek, birlikte çalıştıklarını ve "hiçbir mükerrerlik" olmadığını söylemişti.

Gazze

AB'nin Gazze'de herhangi bir askeri rol oynayıp oynamayacağı sorusunu yanıtlayan Kallas, EUBAM Rafah (Gazze-Mısır sınır kapısında AB'nin sınır yardım misyonu) ve EUPOL COPPS (Batı Şeria'da Filistin güvenlik kurumlarını destekleyen polis misyonu) misyonlarına işaret ederek, "Uluslararası istikrar gücü konuşulduğunda, AB olarak yapabileceğimiz iki somut şey var." dedi.

Kallas, şu ana kadar ayrı askeri misyon için bir plan sunmadıklarını belirterek, AB'nin kendi ordusunun bulunmadığını, bu yüzden Gazze'ye asker gönderme durumunun üye ülkelerin vereceği karar olduğunu söyledi.