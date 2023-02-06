AB deprem bölgesine kurtarma ekiplerini gönderiyor

AB, Türkiye'deki depremzedelere yardım için ekip yollamak üzere harekete geçti. AB Sivil Koruma Mekanizması da devreye giriyor.Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve en az 10 il ile Suriye'yi de etkileyen büyük depremin ardından Avrupa Birliği (AB), kurtarma ekiplerinin koordine edilmesi için harekete geçti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Pazartesi günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, Bulgaristan, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya ve Çekya'dan on ekibin sahadaki ilkyardım ekiplerini desteklemek üzere derhal harekete geçtiğini, İtalya ve Macaristan'ın da yardım ekiplerini Türkiye için hazır hale getirdiğini ifade etti.

Borell, yardım hazırlıklarını sosyal medya hesabından da duyurdu.

Sorumlu AB Komisyon Üyesi Janez Lenarcic de AB üyeleri ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sekiz ülke arasında sivil koruma ve insani yardım alanında işbirliğini sağlayan AB Sivil Koruma Mekanizması'nın etkinleştirildiğini söyledi. Lenarcic, Birliğin Suriye'yi de insani yardım programlarıyla desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu milletvekili Katrin Langensiepen, Suriye için de hızlı bir biçimde AB yardımı talep etti. İdlib'de zaten zorlu olan koşullara dikkat çeken Langensiepen, "Sahadaki binlerce insan, özellikle de Suriye'nin kuzeybatısı şu anda bizim yardımımıza muhtaç durumda" diye konuştu.

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