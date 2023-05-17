AB'den Yemen'deki taraflara 'kapsamlı siyasi çözüm çabalarına katılın' çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Yemen'deki taraflara kapsamlı ve birlik içinde siyasi çözüme ulaşmak için gösterilen çabalara yapıcı şekilde katılmaları çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Yemen'deki taraflara kapsamlı ve birlik içinde siyasi çözüme ulaşmak için gösterilen çabalara yapıcı şekilde katılmaları çağrısında bulundu.

Yemen'deki AB misyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Delegasyonu Başkanı Gabriel Munuera Vinals ile AB ülkeleri büyükelçilerinin geçici başkent Aden'e yaptığı 3 günlük ziyaret sona erdi.

Aden'de Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile görüşen Avrupalı büyükelçiler, Yemen Başkanlık Konseyine verdikleri desteği ve barışa olan bağlılıklarını dile getirdi.

Avrupalı diplomatlar, Yemen'deki tüm taraflara Birleşmiş Milletlerin gözetiminde kapsamlı ve birlik içinde siyasi çözüme ulaşmak için gösterilen çabalara yapıcı şekilde katılmaları çağrısında bulundu.

Büyükelçiler, "son derece zor koşullar altında ülke ekonomisinin istikrara ulaşması için sarf edilen çabalara" övgüde bulunurken Yemen hükümetini mali yükümlülüklerini yerine getirmeye davet etti.

AB ülkeleri büyükelçileri ayrıca "kadının topluma entegrasyonunun önemine" vurgu yaptı.

Aden'i ziyaret eden Avrupa heyetinde AB Delegasyonu Başkanı Vinals'ın yanı sıra Fransa'nın Sana Büyükelçisi Jean-Marie Safa, Almanya'nın Sana Büyükelçisi Hubert Jager, Hollanda'nın Sana Büyükelçisi Peter Derek Hoff, İtalya'nın Özel Temsilcisi Gianfranco Petruzzella ve Finlandiya'nın Sana Büyükelçisi Yardımcısı Esko Mannistö yer aldı.

Avrupalı misyon temsilcileri, ziyaret süresince Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Savunma Bakanı Muhsin ed-Dairi, Maliye Bakanı Salim bin Berik ve Merkez Bankası Başkanı Ahmed Galib el-Mabeki ile görüştü.

Yemen'de siyasi çözüme varılması için yürütülen bölgesel ve uluslararası çalışmalar kapsamında son olarak Suudi Arabistan ve Umman heyetleri 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.