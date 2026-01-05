Haberler

Ab: Venezuela'da Gerginliğin Tırmanmaması İçin Sükunet ve İtidalle Hareket Edilmeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından tüm taraflara sükunet ve itidal çağrısında bulundu. AB Yüksek Temsilcisi, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerinin önemine vurgu yaptı.

BRÜKSEL, 5 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Birliği, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından, krizin daha da tırmanmasını önlemek ve Venezuela'daki krize barışçıl bir çözüm bulmak üzere tüm taraflara "sükunet ve itidal" çağrısında bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi'nin pazar günü yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerinin her koşulda "el üstünde tutulması" gerektiği vurgulanırken, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin söz konusu ilkeleri savunma konusunda özel bir sorumluluğu bulunduğu hatırlatıldı.

AB Dış İlişkiler Servisi'nin yayımladığı açıklamaya 27 AB üyesi ülkenin Macaristan hariç tamamı destek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, cumartesi günü erken saatlerde Venezuela'ya düzenledikleri büyük çaplı saldırıda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin "yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını" duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Öğretmen,vaiz, polis! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

Bir il bunu konuşuyor! Ailesinde o isim olanlar "mirasçı" diye geliyor
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor

Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor
Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış

Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış