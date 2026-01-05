Ab: Venezuela'da Gerginliğin Tırmanmaması İçin Sükunet ve İtidalle Hareket Edilmeli

BRÜKSEL, 5 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Birliği, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından, krizin daha da tırmanmasını önlemek ve Venezuela'daki krize barışçıl bir çözüm bulmak üzere tüm taraflara "sükunet ve itidal" çağrısında bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi'nin pazar günü yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerinin her koşulda "el üstünde tutulması" gerektiği vurgulanırken, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin söz konusu ilkeleri savunma konusunda özel bir sorumluluğu bulunduğu hatırlatıldı.

AB Dış İlişkiler Servisi'nin yayımladığı açıklamaya 27 AB üyesi ülkenin Macaristan hariç tamamı destek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, cumartesi günü erken saatlerde Venezuela'ya düzenledikleri büyük çaplı saldırıda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin "yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını" duyurmuştu.