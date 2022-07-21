AB'den Ukrayna'da savaşmak üzere paralı asker toplayan Suriyelilere yaptırım - Haberler

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AB'den Ukrayna'da savaşmak üzere paralı asker toplayan Suriyelilere yaptırım

AA - Selen Temizer - Güncel
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AB'den Ukrayna'da savaşmak üzere paralı asker toplayan Suriyelilere yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Suriyeli 6 kişi ve 1 şirketi Rusya için Ukrayna'da savaşmak üzere paralı asker topladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

Avrupa Birliği (AB), Suriyeli 6 kişi ve 1 şirketi Rusya için Ukrayna'da savaşmak üzere paralı asker topladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

Resmi gazetedeki ilgili kararda "Suriye rejimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz ve haksız savaşına askeri de dahil olmak üzere her alanda destek sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da savaşmak üzere Suriyeli paralı askerlerin istihdamına dahil olan 6 kişi ve 1 kuruluşun listeye eklendiği belirtildi.

Listeye alınanların AB ülkelerine girişlerine yasak getirilirken, AB ülkelerindeki mal varlıkları dondurulacak.

Listede, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in yakın çevresinden, Cham Wings Hava Yolları'nın sahibi Issam Shammout, rejim ordusunda albay olarak görev yapan Salih El-Adbullah gibi isimler ve "Wagner Grup tarafından denetlenen, Rus çıkarlarının korunmasında faaliyet gösteren özel güvenlik şirketi" olduğu belirtilen Sayyad da yer alıyor.

AA / Selen Temizer - Güncel

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