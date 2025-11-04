Haberler

AB'den Türkiye'ye Üyelik Değerlendirmesi: 'Karışık Görünüm'

Güncelleme:
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye'nin AB için önemli bir partner olduğunu belirtirken, üyelik müzakerelerinin dondurulmasının Türkiye kaynaklı olduğunu savundu. 2025 Genişleme Raporu'nda Türkiye'nin durumu 'karışık' olarak değerlendirildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye'nin AB için "önemli bir ortak" olduğunu kaydederek üyelik konusunda "karışık" görünüm bulunduğunu ifade etti.

Kallas ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, bugün açıklanan ve aday ülkeler Türkiye, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Ukrayna ve Moldova'ya ilişkin son değerlendirmelerinin yer aldığı 2025 Genişleme Raporu hakkında basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin önemine değinen Kallas, " Türkiye, ortak çıkarlarımızı ilgilendiren birçok konuda birlikte çalıştığımız önemli bir ortak olmaya devam ediyor." dedi. Kallas, üyelik müzakerelerinin fiilen dondurulmuş olmasının Türkiye'den kaynaklandığını savundu.

Kallas, Gürcistan'ın üyelik için "olumsuz" tablo çizdiğini belirterek "Özetle, Arnavutluk, Moldova, Karadağ ve Ukrayna için tablolar büyük ölçüde olumlu. Sırbistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek ve Türkiye için görünüm karışık." ifadesini kullandı.

Genişlemenin sadece müzakere fasılları ve reformların uygulanmasından "çok daha fazlası" olduğunu kaydeden Kallas, "Bu aslında bir tercihtir. Örneğin, AB'nin ortak dış ve güvenlik politikasına uyum, sürecin temel bir parçasıdır çünkü aday bir ülkenin dünyayı bizim gördüğümüz gibi görme ve bizimle birlikte şekillendirme, yolsuzluğu temizleme, hukukun üstünlüğünü sağlama ve özgür medyayı destekleme tercihini gösterir." dedi.

Kos da 2025'i AB'nin genişleme politikası için "çok iyi bir yıl" şeklinde niteleyerek bu yıl önemli gelişmelerin yaşandığını aktardı.

İleriye dönük herhangi bir genişlemenin AB'yi "daha güçlü" hale getirmesi gerektiğini söyleyen Kos, "Bunu başarmak için iki cephede gelişmeliyiz. İlki, gelecekteki üye ülkelerin üyeliğin sorumlulukları için hazırlanması gerekiyor. İkincisi ise AB olarak biz daha geniş bir Birlik için hazırlanmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
