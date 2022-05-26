AB'den Türkiye'deki sığınmacıların eğitimi için fon desteği - Haberler

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Milli Eğitim Bakanlığı ile sürdürmekte olduğumuz bu işbirliğimizin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Zira 530 milyon avroluk ilave fon desteği sağlanacak." dedi.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta ve Romanya'nın Ankara büyükelçileri çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Kızıltepe ilçesine geçen heyet, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Kaymakam Hüseyin Çam, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile Sıtkı Türkoğlu Ortaokulunu gezdi, öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

Okul bahçesinde düzenlenen "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi" projesine (PIKTES) ilişkin düzenlenen programda konuşan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Dülger, projenin önemine dikkati çekerek, özellikle göç konusunun son yıllarda bütün dünyayı yakından ilgilendirdiğini söyledi.

"Ortak duygumuz insanlara faydalı olmak"

Türkiye'nin, 2011 yılında yaşanan sıkıntılar sebebiyle Suriye'den gelen insanlara kucak açtığını ifade eden Dülger, 2016 yılında PIKTES projesine başlandığında okullardaki geçici koruma altındaki öğrenci sayısının 300 bin civarında olduğunu belirtti.

Dülger, "Bugün itibarıyla bu rakam 750 binlere ulaştı. Özellikle temel eğitimde çok yüksek oranlara ulaşıldı. Orta öğretimde de yıl geçtikçe okullaşma oranı artmakta. Öğrenci merkezli olması gereken her yerde PIKTES var. Bu uyumun yakalanması sebebiyle ilgili herkese teşekkür ediyoruz. Ortak duygumuz insanlara faydalı olmak, insanların mutluluğu ve refahını sağlamak. PIKTES +(artı) ile devam edeceğiz. Bizim için aynı keyif ve mutluluk devam edecek. İyi bir proje, bugün iyi bir amaç için buradayız." dedi.

"530 milyon avroluk ilave fon desteği sağlanacak"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meyer-Landrut, şöyle konuştu:

"Sadece Suriyeli mülteci çocuklar için değil Türkiye'de ev sahibi toplulukların çocukları için de bu çalışma büyük bir önem taşıyor. Türkiye'de bulunan mülteci nüfusunun yarısından fazlası 25 yaş altını oluşturuyor. Bu da bizlere erken çocukluk dönemine ait eğitimin ne kadar önemli olduğunu hatta bununla kalmayıp mesleki eğitim seviyesinde devam edecek olan eğitimin öneminin de altını çiziyor. Türkiye'ye ayrılan 6 milyar avroluk desteğin 3'te biri eğitim çalışmalarının iyileştirilmesi konusuna ayrılmıştır. Bu da eğitime verilen önemin altını çizmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile sürdürmekte olduğumuz bu iş birliğimizin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Zira 530 milyon avroluk ilave fon desteği sağlanacak. Bu çalışmayla bizler PIKTES sayesinde 3 bin 300 den fazla öğretmenin, temizlik ve güvenlik görevlileri olan 4 bin 500'den fazla personelin de desteğini sağlamış oluyoruz."

Okulların donanımlarının yanında 300 prefabrik okul yapılacak"

2025 yılının yaz dönemine kadar PIKTES 2 kapsamında desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Meyer-Landrut, eğitim desteğinin sadece PIKTES ile sınırlı olmadığını, başka konularda da desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

Bu yardımlara da değinen Meyer-Landrut, "Şartlı eğitim nakit yardımı programı altında bizler Suriyeli ailelerin çocuklarını okullarına gönderebilmesi ve kesintisiz eğitim almalarını sağlamalarını destekleyen bir yardımı sağlıyoruz. Bu kapsamda okula ekipman ve donanım desteği de veriyoruz. Böylelikle bunlar devam ederken 300 kadar prefabrik okulun da inşa edilmesi için destek sağlıyoruz. Bunlar devam edecek." diye konuştu.

Meyer-Landrut ve büyükelçiler daha sonra okulda öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisini izledi.