AB'den Tayvan ile ekonomik ortaklık ve 'tek Çin' politikası vurgusu

Avrupa Birliği (AB), Çin- Tayvan anlaşmazlığıyla ilgili Çin'in toprak bütünlüğünü desteklerken, benzer fikirde olunan Tayvan ile ekonomi ve yüksek teknoloji alanlarında ortaklığı sürdürme mesajı verdi.

AB Komisyonu Sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında, AB'nin Tayvan ile ilgili bir çözüm planı olup olmadığı sorusu üzerine "Tayvan, AB için bölgede benzer fikirde olduğu önemli bir ekonomi ve yüksek teknoloji ortağıdır." dedi.

Ancak AB'nin Tayvan'ın bağımsızlığını tanımadığını vurgulayan Massrali, "Tayvan Boğazı'nda barışın, istikrarın ve statükonun korunması bizim açıkça çıkarımıza olan bir durum. ve tabii ki AB'nin 'tek Çin' politikası. Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini, Çin'in tek yasal hükümeti olarak tanırken, aynı zamanda Tayvan ile çok çeşitli alanlarda dostane ilişkiler ve yakın işbirliğini sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

"Her zaman AB'nin 'tek Çin' politikası oldu"

Baş Sözcü Eric Mamer de şunları kaydetti:

"Tayvan'ın Çin ile birleşmesini askeri araçlarla sağlamaya yönelik her türlü girişimi kınarız. Tayvan söz konusu olduğunda bence çok net bir politikamız var ve bu politika değişmedi. Her zaman AB'nin 'tek Çin' politikası oldu. Bu da AB'nin herhangi bir diplomatik tanıma iması olmaksızın, Tayvan ile dostane ilişkiler geliştirmeye ve işbirliğini derinleştirmeye devam ettiği anlamına geliyor. Bu bizim politikamız olmuştur. Değişmedi ve arkasındayız."