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AB'den Suriye'ye 50 Ton Tıbbi Malzeme Gönderildi

AB'den Suriye'ye 50 Ton Tıbbi Malzeme Gönderildi
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından İstanbul'a getirilen 50 ton tıbbi malzeme, Suriyeli ihtiyaç sahipleri için İstanbul Havalimanı'ndan Mersin'e sevk edilecek. Malzemeler, çatışmalarda yaralanan hastalar için gerekli acil cerrahi kitleri ve temel ilaçları içeriyor.

Suriye'deki sağlık tesislerine ulaştırılmak üzere Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 50 ton tıbbi malzeme, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından İstanbul'a getirildi.

Binlerce Suriyelinin faydalanacağı, Travma Acil Cerrahi Kitleri ve temel ilaçları içeren 50 tonluk tıbbi malzemeyi taşıyan uçak saat 04.30'da "İnsani Hava Köprüsü" aracılığıyla İstanbul Havalimanı'na indi.

Tıbbı malzemeler, İstanbul Havalimanı'ndaki gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından tırlarla Mersin'e gönderilecek.

DSÖ Türkiye Temsilci Vekili Dr. Pierre Nabeth, tıbbi malzemelerin Mersin'e tırlarla gönderilmesi öncesinde İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Nabeth, İdlib ve Halep'in kuzeyine dağıtılacak tıbbı malzemelerin Türkiye'ye ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tıbbı malzemelerin Dubai'den Türkiye'ye getirildiğini belirten Nabeth, "DSÖ'nün Dubai'de acil durumlar için büyük bir deposu var. Tıbbı malzemelerin arasında travma acil cerrahi kitleri ve çeşitli ilaçlar var. Bu kitler çatışmalarda yaralanan hastalar için kullanılacak ve diğer hastalar için de bazı ilaçlar var. Tıbbı malzemelerin getirilmesini DSÖ koordine etti. Tıbbı malzemeler Avrupa Birliği'nce finanse ediliyor." ifadelerini kullandı.

"Suriye'ye malzeme taşımaya devam edeceğiz"

Suriye'de güvenlik durumunun halen kırılgan olması nedeniyle Türkiye üzerinden bu operasyonu yaptıklarını anlatan Nabeth, şöyle devam etti:

"DSÖ'nün Gaziantep'te büyük bir ofisi var. Gaziantep'teki merkezimizden bu malzemeleri İdlib'teki sağlık merkezlerine ve diğer bölgelere ulaştırmamız daha kolay. Suriye'deki sürecin tam nereye evrileceğini bilmediğimiz için Suriye'ye malzeme taşımaya devam edeceğiz. Uçakla buraya gelen malzemeler tırlarla Mersin'e taşınacak. Buradan da Hatay üzerinden Suriye'nin içine dağılacak. Suriye'de malzemelerin hastanelere dağıtımını oradaki partner kuruluşlarımız yapacak."

"Hastanelerin sadece yarısı aktif çalışır durumda"

Nabeth, tıbbı malzeme taşıyan daha fazla uçağın Türkiye'ye gelmesini umduklarını dile getirerek, malzemelerin Suriye'ye ulaştırılmasında gerekli kolaylıkları sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Suriye'nin sağlık altyapısı hakkında da bilgi veren Nabeth, "Suriye'de sağlık faaliyetleri pek iyi değil. Hastanelerin sadece yarısı aktif çalışır durumda. Çok sayıda insanın sağlık tesislerine ulaşımı yok diyebiliriz. Suriye'nin bazı bölgelerinde kolera ve diğer bulaşıcı hastalıkların varlığı mevcut. Bunun için çok dikkatli olmalıyız. Malzeme taşıyan kargo çok önemli bir zamanda geldi." dedi.

Tıbbı malzemeler arasında neler var?

Binlerce Suriyelinin faydalanacağı tıbbı malzemeler arasında temel ilaçlar, acil durumlarda travma bakımı için özel olarak tasarlanmış cerrahi aletler, anestezi ve sterilizasyon malzemeleri içeren kitler bulunuyor. Malzemeler arasında, hastanelerin ve kliniklerin hem acil hem de rutin ihtiyaçlara cevap verebilmelerini sağlamak üzere yaygın hastalıkları tedavi etmek ve hastalık salgınlarını önlemek için temel ilaçlar da yer alıyor.

AB İnsani Yardım Fonu ile alınan malzemelerle Suriye'nin sağlık sisteminin toparlanması ve yeniden inşası amaçlanıyor.

Son gelişmelerden önce İdlib ve Halep'in kuzeyindeki 141 sağlık tesisi, finansman yetersizliği nedeniyle yıl sonuna kadar kapanma riskiyle karşı karşıya olurken, bu sevkiyat, tıbbi malzemelerin acil ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını ve sağlık çalışanlarının temel bakım sağlamaya devam etmesini sağlayarak kritik boşlukları doldurmaya yardımcı olacak.

DSÖ, 27 Kasım'dan bu yana 37 sağlık tesisine 510 travma tedarik ünitesi teslim ederek 94 bin 900'den fazla kişinin tedavisine destek sağladı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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