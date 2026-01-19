Haberler

AB, Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, Suriye'de hükümet ile YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı ve taraflara gerginliği azaltma çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tüm taraflara hemen askeri faaliyetleri sonlandırmaları ve gerginliği azaltmaya yönelik alınan kararları uygulamaları çağrısı yaptıklarını kaydeden el Anouni, AB'nin, Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

El Anouni, sivillerin korunmasının sağlanmasının yanı sıra güvenlik, sivil ve askeri yapıların devlet kurumlarına entegre edilmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buna paralel olarak gerçek anlamda siyasi ve yerel katılımın sağlanması ve Kürtlerin haklarının korunması, Suriye'de geçiş sürecinin gerçekten kapsayıcı olabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Ayrıca Suriye'nin, uluslararası koalisyon çerçevesinde terörle mücadeleye yönelik taahhüdünü yenilemesini de memnuniyetle karşılıyoruz."

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin olarak da el Anouni, sadece "sözlere değil eylemlere" baktıklarını belirterek, yaptırımların kaldırılmasının her zaman sahadaki gelişmelerle bağlantılı şekilde ilerlediğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de genç müteahhidin sır ölümü

Kül olan araçta sır ölüm! Ailesi tek ihtimal üzerinde duruyor
e-Devlet'te milyonları ilgilendiren değişiklik! SGK çıkış kodu sistemden kalktı

e-Devlet'te milyonları ilgilendiren değişiklik! Sistemden kaldırıldı
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi

Hastanede çektiği görüntü sosyal medyada olay oldu
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
İzmir'de genç müteahhidin sır ölümü

Kül olan araçta sır ölüm! Ailesi tek ihtimal üzerinde duruyor
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü