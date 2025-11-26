Haberler

AB'den Sudan Krizine Dikkat: Türkiye ve Bölgesel Aktörlerin Rolü

Güncelleme:
Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi Hadja Lahbib, Sudan'daki insani krizin felaket boyutuna ulaştığını vurguladı. Çatışmaların sona ermesi için bölgesel aktörlerle diplomatik ilişkilerin kurulması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Sudan'daki krizin çözümünde Türkiye dahil bölgesel aktörler ve çıkarların dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Sudan, halkı için gerçek bir kabusa ve insani felakete dönüştü." dedi.

Lahbib, Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulundaki Sudan konulu oturumda konuşma yaptı.

Sudan'daki insani krizin felaket boyutunda olduğunu vurgulayan Lahbib, ülkede açlık ve yetersiz beslenmenin hızla arttığı, uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiği ve sivillerin giderek artan tehditlerle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Lahbib, Sudan'da orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Faşir kentini ele geçirmesinin ardından yaşanan olayları anımsatarak, ülkenin Darfur ve Kurdufan bölgelerinde yaşananların "özellikle şok edici" olduğunu dile getirdi.

Sudan'da çatışan taraflara baskı uygulamak için bölgesel aktörlerle diplomatik ilişkiler kurulması gerektiğinin altını çizen Lahbib, "Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve ABD'den oluşan dörtlü mekanizmanın çalışmalarını göz önünde bulundurarak tüm çıkarları ve Türkiye dahil bölgesel aktörleri dikkate almamız gerekiyor." diye konuştu.

Lahbib, Sudan halkının acısını hafifletmek için finansal destek vermenin ve somut adımlar atılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Sudan, halkı için gerçek bir kabusa ve insani felakete dönüştü." dedi.

Çatışmaların başladığı 2023'ten bu yana neredeyse hepsi Sudanlı 120'den fazla insani yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini aktaran Lahbib, ülkenin insani yardım görevlileri için "dünyanın en ölümcül yerlerinden biri" haline geldiğini söyledi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel



