AB'den Sudan'daki HDK Çatışmalarıyla İlgili Uyarı

Avrupa Birliği (AB), Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrinin ülkede 30 ayı aşkın süredir orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından ele geçirilmesinin, bölgede halihazırda vahim olan insani durumu daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'in Sudan'daki gelişmeler hakkındaki değerlendirmelerine yer verildi.

Kallas ve Lahbib, Sudan'daki sivillerin etnik kökenleri nedeniyle hedef alındığını, bunun HDK'nin "gaddarlığını" gözler önüne serdiğini belirterek, "Darfur'un başkenti Faşir şehrinin HDK tarafından ele geçirilmesi, savaşta tehlikeli bir dönüm noktası teşkil ediyor ve zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştirme tehdidinde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Faşir'deki çatışmaların azaltılmasını talep eden 2736 sayılı kararı doğrultusunda tüm taraflara gerilimi azaltma ve Cidde Bildirgesi uyarınca yükümlülüklerini uygulama çağrısı yapan iki AB yetkilisi, HDK'nin kontrol ettiği bölgelerde sivilleri koruma sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Kallas ve Lahbib, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olanların hesap vermesine yönelik çabaları desteklediklerini, AB'nin, bölgede çatışan taraflarla ve uluslararası ortaklarla müzakere masasına oturulması için irtibat halinde olduğunu aktardı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, Sudan'da 30 ayı aşkın süredir orduyla çatışan HDK'nin, ülkenin Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde "vahşet" uyguladığına dair endişe verici raporlar aldıklarını bildirmişti.

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından aynı gün yapılan açıklamada da "26-27 Ekim 2025 tarihlerinde, saha ekipleri, Kuzey Darfur'un Faşir kentinde devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 26 bin 30 kişinin yerinden edildiğini tahmin ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.