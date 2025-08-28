AB'den Rusya'ya Kınama: Kiev'deki Delegasyon Binamız Hasar Gördü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısı sonucu buradaki AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü bildirerek saldırıları kınadı.

Kos, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kiev'deki AB Delegasyonu binasının Rusya'nın hava saldırısında hasar aldığını duyurdu.

Saldırıya maruz kalan AB personeli, aileleri ve tüm Ukraynalılarla dayanışma içinde olduklarını belirten Kos, " Rusya'nın barışı reddettiğinin ve terörü tercih ettiğinin açık bir göstergesi olan bu acımasız saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Dünya barışa giden yolu ararken, Rusya füzelerle yanıt veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Kallas, Kiev'e düzenlenen hava saldırısını barış çabalarıyla "alay etmek için kasıtlı bir seçim" şeklinde niteleyerek Rusya'nın "öldürmeyi durdurması" ve müzakereye oturması gerektiğini kaydetti.

AB personelinde ölen ya da yaralanan yok

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Rusya'nın acımasız bombardımanlarının bir gecesi daha, sivil altyapı vuruldu ve masum insanlar öldürüldü." ifadesini kullandı.

AB Delegasyonu personelinin güvende olduğunu belirten von der Leyen, Rusya'yı saldırılarını durdurmaya, adil ve kalıcı barış için müzakereye davet etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını açıklamıştı.