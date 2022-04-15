AB'den Rusya'nın 18 diplomatını sınır dışı etme kararına tepki - Haberler

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AB'den Rusya'nın 18 diplomatını sınır dışı etme kararına tepki

AA - Selen Temizer - Güncel
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AB'den Rusya'nın 18 diplomatını sınır dışı etme kararına tepki

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın AB temsilciliğinde görevli 18 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın AB temsilciliğinde görevli 18 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Rusya'nın AB delegasyonunda görevli 18 diplomatı sınır dışı etmesine yönelik "haksız ve mesnetsiz" karardan üzüntü duyduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu AB diplomatlarının görevlerini Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi çerçevesinde yerine getirdikleri vurgulanarak, "Rus makamlarının kararının sadece bir misilleme adımı olmasının ötesinde bir gerekçesi yok. Rusya'nın seçtiği hareket tarzı, uluslararası izolasyonunu daha da derinleştirecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını durdurması çağrısı da yinelendi.

AA / Selen Temizer - Güncel

Avrupa Birliği, Rusya, Güncel, Haberler

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