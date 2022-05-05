AB'den Rus Petrolüne İthalat Yasağı - Haberler

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AB'den Rus Petrolüne İthalat Yasağı

DailyMotion.com - Güncel
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımlar paketini açıklayarak, "Rusya'dan ham petrol alımının 6 ay içinde, işlenmiş petrol ürünlerinin alımının ise yıl sonuna kadar tamamen durdurulmasının hedeflendiğini" söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımlar paketini açıklayarak, "Rusya'dan ham petrol alımının 6 ay içinde, işlenmiş petrol ürünlerinin alımının ise yıl sonuna kadar tamamen durdurulmasının hedeflendiğini" söyledi.

DailyMotion.com / Güncel

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Petrol, Rusya, Güncel, Haberler

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