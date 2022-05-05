AB'den Rus Petrolüne İthalat Yasağı
DailyMotion.com - Güncel
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımlar paketini açıklayarak, "Rusya'dan ham petrol alımının 6 ay içinde, işlenmiş petrol ürünlerinin alımının ise yıl sonuna kadar tamamen durdurulmasının hedeflendiğini" söyledi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımlar paketini açıklayarak, "Rusya'dan ham petrol alımının 6 ay içinde, işlenmiş petrol ürünlerinin alımının ise yıl sonuna kadar tamamen durdurulmasının hedeflendiğini" söyledi.
DailyMotion.com / Güncel