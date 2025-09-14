Haberler

AB'den Rus İHA'larına Tepki: Romanya Hava Sahası İhlali Tehdit Oluşturuyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rus insansız hava araçlarının Romanya hava sahasını ihlal etmesini 'kabul edilemez bir ihlal' olarak değerlendirerek, bölgesel güvenliğe yönelik bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya'dan sonra Romanya hava sahasını da ihlal etmesine tepki göstererek, "Bu pervasız tırmanışın sürmesi bölgesel güvenliği tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

Kallas, Polonya'dan sonra Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Bu olayı AB üyesi Romanya'nın egemenliğine yönelik "kabul edilemez bir ihlal" olarak niteleyen Kallas, Romanya hükümeti ile irtibatta olduğunu kaydetti.

Kallas, "Bu pervasız tırmanışın sürmesi bölgesel güvenliği tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Romanya Savunma Bakanlığı da dün, Ukrayna sınırı yakınlarındaki hava sahasında Rusya'ya ait bir İHA tespit edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
