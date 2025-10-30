Haberler

AB'den Nükleer Füze Denemelerine Tepki: 'Rusya ve ABD Aynı Sepete Konulmamalı'

Güncelleme:
Avrupa Birliği, Rusya'nın nükleer füze denemelerine sert tepki gösterirken, ABD ile aynı kategoride değerlendirilemeyeceğini belirtti. AB Komisyonu sözcüsü Hipper, Rusya'nın faaliyetlerinin gerginliği artırdığını ve Avrupa güvenliği için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB), son günlerde artan nükleer füze deneme tartışmalarıyla ilgili, "Rusya ve ABD aynı sepete koyulmamalı." açıklamasını yaptı.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesi denemesine tepki gösteren Hipper, ABD Başkanı Donald Trump'ın, nükleer silah testlerinin "derhal" başlatılması talimatına ilişkin olarak "ilgili yetkililerle" görüşmesi önerisinde bulundu.

Hipper, Rusya'nın, doğru yönde hareket etmediğini ve Ukrayna'ya yönelik yasa dışı savaş yürüten bir ülke olduğunu kaydetti.

"Bu deneme, bir kez daha Rusya'nın barış yerine retorik ve faaliyetleriyle gerginliği artırmayı tercih ettiğini gösteriyor." diyen Hipper, söz konusu denemenin Avrupa'ya tehdit teşkil edip etmediğiyle ilgili ise, "Rusya her zaman Avrupa güvenliği için tehdit." ifadelerini kullandı.

Hipper, tüm ülkelere Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na uyma çağrısında bulunduklarını ancak Rusya'dan beklentilerinin düşük olduğunu vurguladı.

Rusya'ya yönelik tepkinin ABD için de geçerli olup olmadığına ilişkin soruya ise Hipper, "Rusya ve ABD aynı sepete koyulmamalı." açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip olan sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
