AB'den Mısır'a sınır koruma için 80 milyon euroluk yatırım

AB Komisyonu, sığınmacı geçişlerinin engellenmesi için üçüncü ülkelerle yapılan iş birliği kapsamında Mısır'a 80 milyon euroluk yatırım taahhüdünde bulundu.

AB Komisyonu, sığınmacı geçişlerinin engellenmesi için üçüncü ülkelerle yapılan iş birliği kapsamında Mısır'a 80 milyon euroluk yatırım taahhüdünde bulundu. Avrupa Birliği (AB), Birlik sınırlarının korunması için üçüncü ülkelerle yapılan iş birliği kapsamında Mısır'a 80 milyon euroluk yatırım taahhüdünde bulundu.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Mısır ile Pazar günü imzalanan anlaşma çerçevesinde bu yıl içinde 23 milyon euroluk ilk ödemenin yapılacağı bildirildi. Açıklamada, "Bu, sınır kontrolleri alanında derinleşen iş birliğinin sadece başlangıcı. Önümüzdeki yıl 57 milyon euronun üstünde bir miktarı içeren ikinci paketi aktaracağız" denildi.

Komisyonun, Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi başkanlığındaki heyet Pazar günü Mısır'da temaslarda bulunmuş, Varhelyi imzalanan anlaşmayla ilgili olarak, "Bu anlaşma çerçevesinde Mısır sahil güvenliği ve sınır koruma birimlerine, sınırların etkili bir şekilde gözetlenmesi ile deniz ve karadaki arama-kurtarma önlemleri için donanım sevkiyatı yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.

2022 yılında Akdeniz üzerinden AB ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacıların sayısında yeniden artış kaydedilmişti. AB'nin Ekim ayı ortasında açıklanan Göç ve İltica raporuna göre, AB'ye 2019 ve 2021'de Akdeniz üzerinden yaklaşık 80 bin yasa dışı geçiş saptanırken 2022'nin ilk dokuz ayında bu sayı 120 bin olarak kaydedildi.

Raporda Akdeniz'in AB'ye yasa dışı girişlerde en sık kullanılan rota olmayı sürdürdüğüne işaret edilirken geçişlerin büyük bölümünün Libya ya da Tunus, yüzde 16'sının da Türkiye'den gerçekleştiği bildirildi.

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