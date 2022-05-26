AB'den, maymun çiçeği vakalarına karşı aşı satın alma kararı - Haberler

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AB'den, maymun çiçeği vakalarına karşı aşı satın alma kararı

AA - Şenhan Bolelli - Güncel
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AB'den, maymun çiçeği vakalarına karşı aşı satın alma kararı

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesinin, maymun çiçeği (monkeypox) vakalarına karşı aşı ve antiviral satın alma kararı aldığını açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesinin, maymun çiçeği (monkeypox) vakalarına karşı aşı ve antiviral satın alma kararı aldığını açıkladı.

Darias, basına yaptığı açıklamada, Danimarkalı Bavarian Nordic firmasının ürettiği, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan "Ankara suşu" olarak adlandırılan bir çiçek aşısı varyantı olan Imvanex'in, AB'de maymun çiçeği vakalarında kullanılması için satın alınacağını bildirdi.

İspanyol Bakan, söz konusu aşının hangi yaş ve hasta gruplarına uygulanacağı konusunda henüz bilgi paylaşmadı.

Maymun çiçeği vakalarının Avrupa'da en yoğun görüldüğü ülke şu anda İspanya olarak biliniyor.

Bakanlığın son verilere göre İspanya'da kesinleşmiş 59 maymun çiçeği vakası bulunuyor.

AA / Şenhan Bolelli - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Carolina, İspanya, Güncel, Haberler

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