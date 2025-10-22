AB'den Macaristan'a Casusluk İddiaları Üzerine Soruşturma

Avrupa Birliği (AB) Bütçe, Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetiminden Sorumlu Komiseri Piotr Serafin, Macar makamların AB kurumları personeline yönelik casusluk iddialarına ilişkin yürütülen iç soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuşan Serafin, AB Komisyonu ve kurumlarının bilgi toplama faaliyetlerinin hedefi haline geldiğini ve güvenlik tehditlerinin giderek arttığını belirtti.

Komisyonun bilgi, personel ve ağlarını yasa dışı istihbarat faaliyetlerinden korumaya kararlı olduğunu vurgulayan Serafin, bu kapsamda riskleri tespit etmeye ve azaltmaya yönelik sağlam bir güvenlik çerçevesinin uygulandığını ifade etti.

Serafin, Komisyonun Macar makamların AB kurumlarının personeline yönelik casusluk iddialarına ilişkin haberleri çok ciddiye aldığını belirterek, "Devam eden bir iç soruşturmanın olduğunu teyit edebilirim. Operasyonel sebepler dolayısıyla ve soruşturmanın bütünlüğünü sağlamak için sürecin gizliliğini sağlamalıyız ve bu nedenle ayrıntılar hakkında bilgi veremem." dedi.

Komisyonun konuyu yakından incelediğini, personelin güvenliği ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli koşulların sağlanmasının öncelikli görevleri olduğunu belirten Serafin, "Bu iddia edilen olaylar, üye devletler ile AB kurumları arasındaki sadık işbirliği ilkesini zedelemektedir. Komisyon, Macar hükümetine tüm düzeylerde endişelerini iletecektir." diye konuştu.

Serafin, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in de konuyu çok ciddiye aldığını ve kurumun güvenliğini korumak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Brüksel-Budapeşte ilişkileri

AB ile Macaristan arasındaki ilişkiler, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve ifade özgürlüğü konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun yıllardır inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

AB, Macar hükümetine zaman zaman reform çağrıları yaparken, Budapeşte ise bu müdahaleleri içişlerine karışma olarak değerlendiriyor. İlişkilerdeki gerilim, Brüksel'in bütçesinden Macaristan'a ayrılacak fonlarda kesintilere de yol açıyor. Budapeşte yönetimi, AB'nin ortak dış ve güvenlik politikasına aykırı tutum sergiliyor. Özellikle Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımlar ve bu ülkenin üyelik süreci konusundaki yaklaşımı, anlaşmazlığın en somut örneklerini oluşturuyor.

Almanya'nın Der Spiegel gazetesi, Belçika'nın de Tijd gazetesi ve Macar yayın kuruluşu Direkt36'nın ortak araştırmasında ortaya atılan, AB Komisyonunun Macar üyesi Oliver Varhelyi'nin ülkesinin AB nezdindeki Büyükelçisi olduğu dönemde, Macar istihbarat görevlilerinin diplomat kılığında AB kurumlarına sızmaya çalışması iddiaları, Brüksel-Budapeşte hattındaki gerginliğe yeni bir başlık eklemiş oldu.