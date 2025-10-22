Haberler

AB'den Macaristan'a Casusluk İddiaları Üzerine Soruşturma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Bütçe, Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetiminden Sorumlu Komiseri Piotr Serafin, Macar makamlarındaki casusluk iddialarına yönelik süren iç soruşturmayı ve artan güvenlik tehditlerini açıkladı. İlişkilerdeki gerilim, Brüksel'in Macaristan'a fon kesintilerine yol açıyor.

Avrupa Birliği (AB) Bütçe, Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetiminden Sorumlu Komiseri Piotr Serafin, Macar makamların AB kurumları personeline yönelik casusluk iddialarına ilişkin yürütülen iç soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuşan Serafin, AB Komisyonu ve kurumlarının bilgi toplama faaliyetlerinin hedefi haline geldiğini ve güvenlik tehditlerinin giderek arttığını belirtti.

Komisyonun bilgi, personel ve ağlarını yasa dışı istihbarat faaliyetlerinden korumaya kararlı olduğunu vurgulayan Serafin, bu kapsamda riskleri tespit etmeye ve azaltmaya yönelik sağlam bir güvenlik çerçevesinin uygulandığını ifade etti.

Serafin, Komisyonun Macar makamların AB kurumlarının personeline yönelik casusluk iddialarına ilişkin haberleri çok ciddiye aldığını belirterek, "Devam eden bir iç soruşturmanın olduğunu teyit edebilirim. Operasyonel sebepler dolayısıyla ve soruşturmanın bütünlüğünü sağlamak için sürecin gizliliğini sağlamalıyız ve bu nedenle ayrıntılar hakkında bilgi veremem." dedi.

Komisyonun konuyu yakından incelediğini, personelin güvenliği ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli koşulların sağlanmasının öncelikli görevleri olduğunu belirten Serafin, "Bu iddia edilen olaylar, üye devletler ile AB kurumları arasındaki sadık işbirliği ilkesini zedelemektedir. Komisyon, Macar hükümetine tüm düzeylerde endişelerini iletecektir." diye konuştu.

Serafin, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in de konuyu çok ciddiye aldığını ve kurumun güvenliğini korumak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Brüksel-Budapeşte ilişkileri

AB ile Macaristan arasındaki ilişkiler, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve ifade özgürlüğü konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun yıllardır inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

AB, Macar hükümetine zaman zaman reform çağrıları yaparken, Budapeşte ise bu müdahaleleri içişlerine karışma olarak değerlendiriyor. İlişkilerdeki gerilim, Brüksel'in bütçesinden Macaristan'a ayrılacak fonlarda kesintilere de yol açıyor. Budapeşte yönetimi, AB'nin ortak dış ve güvenlik politikasına aykırı tutum sergiliyor. Özellikle Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımlar ve bu ülkenin üyelik süreci konusundaki yaklaşımı, anlaşmazlığın en somut örneklerini oluşturuyor.

Almanya'nın Der Spiegel gazetesi, Belçika'nın de Tijd gazetesi ve Macar yayın kuruluşu Direkt36'nın ortak araştırmasında ortaya atılan, AB Komisyonunun Macar üyesi Oliver Varhelyi'nin ülkesinin AB nezdindeki Büyükelçisi olduğu dönemde, Macar istihbarat görevlilerinin diplomat kılığında AB kurumlarına sızmaya çalışması iddiaları, Brüksel-Budapeşte hattındaki gerginliğe yeni bir başlık eklemiş oldu.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Putin dün aldığı haberin ardından füzeleri peş peşe fırlattı
Eski NATO Genel Sekreteri'nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik

Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Bodo/Glimt teknik direktörünün zor anları

Maça damga vuran görüntü
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Elini koltuğuna dayayan kadının aklını aldı

Elini koltuğuna dayayan kadının aklını aldı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.