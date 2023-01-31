AB'den Kuzey Makedonya'nın AGİT başkanlığına destek mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğine yönelttiği tehdit karşısında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanlığı süresince Kuzey Makedonya'yı destekleyeceğini söyledi.

Borrell, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile görüşmesi öncesinde basına açıklama yaptı.

Borrell, Kuzey Makedonya'nın AGİT dönem başkanlığını sene başı itibarıyla devralmasına değinerek, toplantıda AB-AGİT işbirliğinin ele alınacağını söyledi.

Rusya'nın AGİT'in üyelerinden biri olmasına rağmen, örgütün kurucu anlaşması Helsinki Nihai Senedi'ne ve Paris Şartı'nda tümüyle aykırı davrandığını, AGİT'teki tartışmalara ve alınacak kararlara engel olduğunu belirten Borrell, bu nedenle Kuzey Makedonya'nın zor bir iş yükünün altına girdiğini dile getirdi.

Borrell, AB'nin AGİT ve dönem başkanı Kuzey Makedonya'ya tam destek vereceğini vurguladı.

AB Yüksek Temsilcisi, toplantıda Osmani ile aday ülke konumundaki Kuzey Makedonya ve AB arasındaki ilişkileri de görüşeceklerini, bu ülkenin AB'nin dış siyaset ve güvenlik politikasıyla yüzde yüz uyum içinde davrandığını dile getirdi.

Son dönemde Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasında artan gerginliğe değinen Borrell, "Bazı milliyetçi siyasetçilerden kabul edilemez, nefreti kışkırtan ve şiddeti ima eden açıklamalar duyuyoruz. Bu sadece gerilimleri daha da tırmandırabilir ve iyi komşuluk ilişkilerini kolaylaştıran bir atmosfere elverişli değildir. Şiddete teşvik eden her türlü eylemi şiddetle kınıyorum." diye konuştu.

Yolsuzluk konusuna odaklanacak

Osmani de AGİT'in kurucu anlaşmalarına bağlılığını teyit etmek için Brüksel'i ziyaret ettiğini, ülkesinin başkanlığı süresince yolsuzluk konusuna odaklanacağını, bu konuda yeni girişimler geliştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Rusya'yı Ukrayna'dan çekilmeye, AGİT değerlerine bağlı kalmaya davet etti.