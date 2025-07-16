AB'den İsrail'in Suriye Saldırılarına Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü Anouar El Anouni, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak tüm dış aktörleri Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermeye davet etti. Süveyda'daki çatışmalarla ilgili endişelerini dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının ardından "tüm dış aktörleri" Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermeye davet etti.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, El Anouni'nin, Suriye'deki gelişmelere ilişkin ifadelerine yer verildi.

El Anouni, AB'nin Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki çatışmalardan "endişe duyduğunu" ve sivillere yönelik şiddet olaylarını "şiddetle kınadığını" belirtti.

Tüm tarafları Süveyda'da dün varılan ateşkes anlaşmasına uymaya, "sivilleri ayrım gözetmeksizin korumaya ve nefret söylemlerine son vermeye" çağıran El Anouni, Suriye'deki yeni yönetimin, bölgede gerilimi azaltma, sükuneti yeniden tesis etme ve tüm suçluların hesap vermesini sağlamaktan sorumlu olduğunu kaydetti.

El Anouni, "İsrail'in Suriye topraklarına yönelik artan saldırıları ışığında tüm dış aktörleri, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Süveyda olayları

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu da bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak

Ankara'da ağır misafir! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Tokyaz'ın cansız bedenini valizle taşıdıkları anlar! İşte caninin ilk ifadesi

Ayşe'nin cansız bedenini böyle taşımışlar! İşte caninin ilk ifadesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.