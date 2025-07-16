AB'den İsrail'in Suriye Saldırılarına Tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının ardından "tüm dış aktörleri" Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermeye davet etti.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, El Anouni'nin, Suriye'deki gelişmelere ilişkin ifadelerine yer verildi.

El Anouni, AB'nin Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki çatışmalardan "endişe duyduğunu" ve sivillere yönelik şiddet olaylarını "şiddetle kınadığını" belirtti.

Tüm tarafları Süveyda'da dün varılan ateşkes anlaşmasına uymaya, "sivilleri ayrım gözetmeksizin korumaya ve nefret söylemlerine son vermeye" çağıran El Anouni, Suriye'deki yeni yönetimin, bölgede gerilimi azaltma, sükuneti yeniden tesis etme ve tüm suçluların hesap vermesini sağlamaktan sorumlu olduğunu kaydetti.

El Anouni, "İsrail'in Suriye topraklarına yönelik artan saldırıları ışığında tüm dış aktörleri, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Süveyda olayları

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu da bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.