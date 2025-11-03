Haberler

AB'den İsrail'in Kızılhaç Yasaklamasına Tepki

Avrupa Birliği Komisyonu Eşitlik Üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in Filistinli mahkumların Kızılhaç tarafından ziyaret edilmesini yasaklama kararının insani ilkeleri ihlal ettiğini belirtti. Lahbib, AB'nin insani yardım aktörlerini destekleme taahhüdünü yineleyerek, bu tür yasakların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC), Filistinli mahkumları ziyaret etmesini yasaklaması kararının insani ilkeleri ihlal ettiğini belirtti.

Lahbib, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, ICRC'nin Filistinli mahkumları ziyaret etmesini yasaklama kararının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

AB'nin bağımsız, tarafsız ve önyargısız şekilde faaliyet gösteren insani yardım aktörlerini destekleme taahhüdünü yineleyen Lahbib, "Ortağımız Kızılhaçın zor koşullarla karşı karşıya olan Filistinli mahkumlara erişimini engellemek insani ilkeleri ihlal ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, 29 Ekim'de İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli mahkuma yönelik ziyaretlerin yasaklandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
