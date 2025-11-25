Haberler

AB'den İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın Askıya Alınması Talebi

Güncelleme:
Avrupa Vatandaş Girişimi kapsamında başlatılan bir kampanya ile AB Komisyonu'na, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması talep edildi. Organizasyon, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım uygulanmadığını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almasını talep eden "Avrupa Vatandaş Girişimi" başlatıldı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, eski Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Malin Bjork'ün temsil ettiği organizatörler, İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını talep etti.

AB vatandaşlarının Komisyonun yetkisindeki bir konuda harekete geçmesi talebini iletebildiği "Avrupa Vatandaş Girişimi" kapsamında başvuruda bulunan organizatörler, AB'nin Gazze'de sivillerin öldürülmesi ve yaralanması, nüfusun büyük çaplı yerinden edilmesi ve tıbbi tesislerin sistematik olarak tahrip edilmesinden İsrail'in sorumlu olduğunu tespit ettiğini ancak bu konuda herhangi bir yaptırım kararı almadığını hatırlattı.

Organizatörler, İsrail'in Gazze'de kıtlığı savaş aracı olarak kullanma anlamına gelebilecek şekilde insani yardım girişini engellediği ve birçok uluslararası yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti.

AB'nin Tel Aviv'in ithalatındaki payının yüzde 34'ten fazla, ihracatındaki payının da yüzde 28,8 olduğunu aktaran organizatörler, "AB, İsrail'in en büyük ticaret ortağıdır. 2024 yılında AB ile İsrail arasındaki toplam mal ticareti 42,6 milyar avroya ulaşmıştır." ifadelerine yer verdi.

Organizatörler, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerine rağmen AB'nin Tel Aviv'e karşı herhangi bir yaptırım kararı almadığını ve bunun, AB anlaşmalarına aykırı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"AB vatandaşları, Birliğin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işleyen bir devleti meşrulaştırmaya ve finanse etmeye katkıda bulunan bir anlaşmayı sürdürmesine tahammül edemez. Bu nedenle, AB Komisyonundan AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınması için AB Konseyine öneri sunmasını talep ediyoruz."

Ayrıca organizatörler, AB'nin İsrail'i insan hakları ihlallerini durdurma, uluslararası hukuku uygulama ve Filistinlilerin acısını hafifletmeye zorlamak için tüm yasal, diplomatik ve ekonomik araçları derhal kullanması gerektiğinin altını çizdi

Organizatörler Portekiz'deki Sol Blok (BE) partisi lideri Mariana Mortagua, Danimarka Parlamentosu üyesi Pelle Dragsted, Fransa aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Koordinatörü Manuel Bompard, İsveç'teki Sol Parti Lideri Nooshi Dadgostar, eski İspanya Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı ve muhalefetteki Podemos partisi lideri Ione Belarra, İspanya'nın Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu koalisyonunun Koordinatörü Arnaldo Otegi, Polonya'da sol eğilimli "Partia Razem"in eş başkanı Aleksandra Owca, Finlandiya Sol İttifak partisinin lideri Minja Koskela'dan oluşuyor.

AB Komisyonu, talebi resmi olarak kayda aldığını açıkladı.

"Avrupa Vatandaş Girişimi"

AB vatandaşları, "Avrupa Vatandaş Girişimi" aracılığıyla AB Komisyonunun yetkisindeki bir konuda harekete geçmesi için talepte bulunabiliyor.

Girişim AB Komisyonuna sunulmadan önce 7 farklı AB ülkesinde yaşayan en az 7 üyenin bulunduğu organizatör grubu oluşturulması gerekiyor. İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması talebinde Portekiz, Danimarka, Fransa, İsveç, İspanya, Polonya ve Finlandiya'dan üyeler bulunuyor.

Grup oluşturulduktan sonra organizatörler talebi resmi olarak AB Komisyonuna iletiyor ve Komisyon bunu kayda alıp almayacağını açıklıyor.

Komisyondan gelen onayın ardından talebe destek veren AB vatandaşlarından imza alma süreci başlıyor. Süreçte ilerlenmesi için en az 1 milyon AB vatandaşının desteği ve en az 7 AB ülkesinde, her ülkede farklı olan barajın geçilmesi gerekiyor.

Bunun ardından ulusal otoritelerin talebe destek veren kişilerin açıklamasını doğrulaması gerekiyor. Doğrulama yapıldıktan sonra talep AB Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınıyor. Değerlendirme süreci başladıktan sonra 6 ay içinde AB Komisyonunun talebe yönelik nihai kararını vermesi gerekiyor. Komisyonun talebi kabul etme zorunluluğu bulunmuyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
