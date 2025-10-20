AB'den İsrail'e Yaptırım Tehditleri Masada

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'de ateşkese rağmen yardımların sivillere ulaşması da dahil, "gerçek ve sürdürülebilir" bir değişim görülene dek, İsrail'e karşı yaptırım seçeneklerinin masada kalacağını duyurdu.

Kallas, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Bakanların, Gazze'deki ateşkesin ardından sahadaki durumu değerlendirdiğini aktaran Kallas, "Ateşkes, bağlamı değiştirdi. Bu herkes için çok açık. Ancak sahada daha fazla yardımın Gazze'ye ulaşması da dahil olmak üzere gerçek ve sürdürülebilir bir değişim görmediğimiz sürece, yaptırım tehdidi masada kalmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kallas, Gazze'deki ateşkesin ilk testiyle karşılaştığını dile getirerek, "Hamas'ın silahsızlanmayı reddetmesinin ateşkesi giderek daha kırılgan hale getirdiğini" savundu.

AB'nin Refah Sınır Kapısı'nda konuşlandıracağı EUBAM sivil misyonunun hazır olduğunu ancak hem İsrailli hem Mısırlı yetkililerden onay beklediğini kaydetti.

AB Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki eylemleri karşısında neredeyse 2 yıllık sessizliğini bozarak, 10 Eylül'de üye ülkelere yaptırım önerilerini açıklamıştı.

Öneriler, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması dahilinde İsrail'le malların serbest dolaşımı hükümlerinin askıya alınarak gümrük vergileri getirilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile onların şiddet içeren eylemlerinden sorumlu tutulan 2 bakan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich hakkında kısıtlamalardan oluşuyor.

Teklifin kabul edilmesi için AB üyelerinin nitelikli çoğunluğu gerekiyor.