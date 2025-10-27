AB'den İsrail'e Hukuki Uyum Çağrısı

Avrupa Birliği (AB), İsrail'e, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşüne uyma çağrısında bulundu.

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar el Anouni, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

UAD'nin danışma görüşlerinin yasal olarak bağlayıcı olmadığını ancak hukuki otorite taşıdığını ifade eden el Anouni, "Söz konusu danışma görüşünü not ediyoruz ve bu doğrultuda, İsrail'in UAD'nin danışma görüşüne bütünlük içinde uyması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

El Anouni, aynı zamanda İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarında ve özellikle Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistin halkına yönelik uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermesi çağrısında bulunduklarını söyledi.

"İlhak, uluslararası hukukun ihlalidir"

İsrail meclisinin, Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakının teklif edildiği 2 tasarının ön oylaması yapılmasına ilişkin ise el Anouni, AB'nin BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca İsrail'in 1967'den sonra işgal ettiği topraklarda egemenliğini tanımadığını anımsattı.

Anouar el Anouni, "İlhak, uluslararası hukukun ihlalidir. Bu yönde atılan adımlar, uluslararası hukuku ihlal eder." uyarısını yineledi.

AB'nin İsrail'e karşı yaptırımlarının hala masada olduğuna işaret eden el Anouni, "Bu yaptırımlar, İsrail halkına karşı değildir, İsrail hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da yön değiştirmesini teşvik etmek içindir." dedi.

El Anouni, sahadaki durumun kırılgan olmaya devam ettiğini, bu nedenle de yaptırımların hala gündemde olduğunu belirterek, yaptırımlardan vazgeçmek için Gazze'ye ulaşan insani yardımların iyileştirilmesi, Filistin'e ait gelirlerin Filistin tarafına aktarılması, gazetecilerin ve insani yardım çalışanlarının Gazze Şeridi'ne girebilmesi ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının kayıt süreçlerinin herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaması gerektiğini ifade etti.