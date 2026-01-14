Haberler

AB: İsrail'in insani yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kış ölümcül oluyor

Avrupa Birliği, İsrail'in insani yardım kısıtlamalarının Gazze'de kışın ölümcül olabileceği konusunda uyardı. AB yetkilisi Hadja Lahbib, ateşkese saygı gösterilmesi ve insani yardımlara erişim izni verilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in insani yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kışın ölümcül olduğu konusunda uyarıda bulundu.

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Gazze'de çadırların yıkılmasının 4 sivilin ve aşırı soğukların 1 yaşında bebeğin ölümüne sebep olduğunu belirten Lahbib, "Ateşkese saygı duyulmalı ve erişime izin verilmeli." ifadelerini kullandı.

Lahbib, İsrail'in Birleşmiş Milletler ve ortaklarının kış planını uygulamasına izin vermesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail'in insani yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kışın ölümcül olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
