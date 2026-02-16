AB: İsrail'e, işgal altındaki Batı Şeria'daki yeni kararlarından geri dönmesi çağrısında bulunuyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ilhakın yasa dışı olduğunun altını çizerek İsrail hükümetine, işgal altındaki Batı Şeria'daki C bölgesindeki yeni kararlarından geri dönmesi çağrısında bulundu.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararına ilişkin konuşan El Anouni, "İsrail'in C bölgesinde yeni adımlar atma kararı Birleşmiş Milletler'in kararları ve iki devletli çözüme aykırı." ifadesini kullandı.

El Anouni, AB'nin, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki egemenliğini tanımadığını anımsatarak, "İlhak uluslararası hukuka aykırıdır ve İsrail'e, kararından geri dönmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

İsrail'in toprak gasbını "resmileştirme" kararı

İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulan teklif hükümet tarafından onaylandı.

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve tam İsrail kontrolü altında bulunan C bölgesinde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre hedef, 2030 yılına kadar C bölgesinin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi".

İsrailli yetkililer kararı, "yerleşim faaliyetlerini güçlendirme" adımı olarak savunurken Filistin tarafı ve bölge ülkeleri bunu Batı Şeria'nın fiilen ilhakına zemin hazırlayan bir girişim olarak değerlendiriyor.