Haberler

AB'den İsrail'e Ateşkese Saygı Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu, İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal etmesinin ardından tüm taraflara ateşkese saygı göstermeleri çağrısında bulundu. AB, çatışmaların askeri bir çözümü olmadığını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'in dün akşam Gazze'de ateşkesi ihlal etmesinin ardından tüm taraflara ateşkese saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, İsrail'in dün akşam saatlerinde ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırması hakkında açıklama yaptı.

AB'nin Gazze'deki olayları yakından takip ettiğini belirten el Anouni, tüm tarafları, ateşkese saygı göstermeye, ateşkes planının aşamalarını uygulamaya, süreci baltalayabilecek ve Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasına yol açacak eylemlerden acilen vazgeçmeye davet etti.

El Anouni, "Bu çatışmanın askeri bir çözümü olmadığını yineliyoruz. Ölüm ve yıkım döngüsünü durdurmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girdi.

Gazze'deki hükümetin açıklamasına göre İsrail, ateşkesi sistematik şekilde ihlal etti ve bu ihlallerde 28 Ekim'e kadar 94 sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda en az 24'ü çocuk 91 kişinin öldüğü açıklandı.

İsrail ordusu, 28 Ekim'de Refah bölgesindeki saldırıda bir askerinin öldüğünü ve bunun Hamas tarafından düzenlendiğini iddia ederken, Hamas bu iddiayı reddetti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Napoli'ye büyük şok! Kevin De Bruyne aylarca forma giyemeyecek

Kevin De Bruyne'den kahreden haber
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.