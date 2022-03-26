AB'den İspanya ve Portekiz'e enerji fiyatlarını düşürmek için "istisnai" izin

İspanya ile Portekiz, Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları zirvesinde, doğal gaz fiyatlarının düşmesini sağlayacak ve bunun elektrik fiyatlarına da doğrudan etkisi olacağı belirtilen "istisnai" bir izin almayı başardı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brüksel'deki zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "İberya Yarımadası için önemli bir anlaşma. İspanya ve Portekiz olarak bugünden itibaren tüketicilerimiz, sektörümüz ve şirketlerimiz için elektrik fiyatlarını düşürmek için zamanla sınırlı istisnai önlemler uygulayabileceğiz." dedi.

AB'nin İberya'yı "bir enerji yarım adası" olarak tanımladığını, Avrupa Birliği Komisyonunun nihai onayının gerektiği bu kararın "istisnai ve geçici" olacağını aktaran Sanchez, İspanya ve Portekiz olarak tekliflerini gelecek hafta başında Komisyon'a sunacaklarını ve hemen harekete geçmeyi taahhüt ettiklerini söyledi.

"Zirvede kendilerine koydukları hedefi gerçekleştirdiklerini, beklentileri karşılayan ve faturalarda düşüşü sağlayacak bir fiyat oluşturacaklarını" ifade eden Sanchez, "Avrupa enerji politikası içinde İberya'nın kendine özgü özelliği nihayet tanındı." diye konuştu.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa da doğal gaz için maksimum referans fiyatı belirleyecek geçici önlemler alınacağını açıkladı.

Costa, "Amacımız çok açık, doğal gaz fiyatlarındaki artışın elektrik fiyatlarındaki artışa yansımaya devam etmesini önlemek. Bunun için doğal gaza, diğer tüm fiyatların aşamayacağı maksimum bir fiyat belirleyecek önlemler alacağız." ifadesini kullandı.