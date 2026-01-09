Haberler

AB'den ?İran'daki gösterilere ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran'daki protestoların şiddetle bastırılmasına ve internetin kapatılmasına sert eleştirilerde bulundu. Kallas, İran halkının geleceği için mücadele ettiğini belirterek, rejiminin halkın taleplerini görmezden geldiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran'daki gösterilerin şiddetle bastırılmasının kabul edilemeyeceğini, internetin kapatılmaması gerektiğini belirtti.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan İran'daki protestolara ilişkin açıklama yaptı.

"İran halkı geleceği için mücadele ediyor." ifadesini kullanan Kallas, rejimin ise halkın "haklı taleplerini görmezden gelerek gerçek yüzünü gösterdiğini" kaydetti.

Kallas, Tahran'dan gelen görüntülerin güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımını gözler önüne serdiğini savunarak, "Barışçıl göstericilere karşı her türlü şiddet kabul edilemez. Protestoları şiddetle bastırırken interneti kapatmak, kendi halkından korkan bir rejimi ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)" gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor

Trump dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: Hamaney şu anda...
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var