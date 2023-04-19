AB'den Irak'ın iç ve bölgesel istikrara katkılarına güçlü destek mesajı

Avrupa Birliği (AB), Irak'taki hükümeti hem ülkedeki hem bölgedeki istikrarı koruma yönündeki adımları konusunda desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda AB- Irak ilişkileri konulu oturum düzenlendi.

AB Komisyonu Üyesi Johannes Hahn, oturumda, AB'nin Irak'ın hem ülke hem bölgedeki istikrarı korumak için terör örgütü DEAŞ ile mücadele, Suudi Arabistan ile İran arasındaki uzlaşma çabalarına sunduğu aktif katkı ile ekim 2021'deki özgür ve adil seçimler gibi olumlu adımlardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"AB, ülkedeki ve bölgedeki olumlu ivmeyi desteklemek için hem Irak içinde ve hem de Irak'la birlikte bölge içinde daha fazlasını yapma hırsına sahiptir." diyen Hahn, ülkede bir yıl kadar süren seçim sonrası siyasi çıkmazdan sonra, AB'nin yeni Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani hükümeti ile kurumsal olarak yeniden ilişki kurma fırsatı bulduğunu söyledi.

Hahn, yeni hükümetin vatandaşlarına daha iyi hizmet sunma, iddialı reform gündemi, yolsuzlukla mücadele, bütçe ve Erbil merkezli Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile enerji anlaşmazlığının çözümündeki adımlarından övgüyle söz etti.

"AB, çalkantılı geçmişinin kalıntılarıyla başa çıkmasına ve birliğine, bütünlüğü ile egemenliğine yönelik birden fazla zorluğu ele almak konusunda Irak'a yardıma devam edecek." değerlendirmesinde bulunan Hahn, AB'nin özellikle Ukrayna'daki savaş nedeniyle oluşan jeopolitik ortamda Irak ile ekonomik ve siyasi anlamda güçlü bir ortaklık geliştirmekte kararlı olduğunu kaydetti.