AB, Suriye'de siyasi diyaloğun önemine vurgu yaptı

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin Halep kentindeki olaylara ilişkin olarak siyasi çözüm çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, yazılı açıklamasında, "AB, Halep ve çevresindeki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunarak, sivillerin her zaman korunmasının ve insani yardıma erişimin kolaylaştırılmasının önemini vurgulamaktadır." ifadesini kullandı.

"Tarafların siyasi bir çözüm için acilen diyaloğa dönmesi" gerektiğini belirten Anouni, "Ülke genelinde istikrarın sağlanması, tüm Suriyelilerin beklentilerini karşılayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geçişin sağlanması için kilit bir unsurdur." değerlendirmesinde bulundu.

Halep'te YPG/SDG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm askeri operasyonların 10 Ocak'ta yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu bildirmişti.

Açıklamada, Halep'teki Yasin Hastanesi'nde mevzilenmiş terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, silahları alınarak Tabka kentine nakledileceği aktarılmıştı.