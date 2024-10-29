AB'den Gürcistan Seçimlerine Şeffaf Soruşturma Talebi

(ANKARA) - Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gürcistan'daki parlamento seçimlerinde ihlal iddialarına ilişkin şeffaf bir soruşturma talep etti. Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 13 Avrupa Birliği ülkesi, AB Dönem Başkanı ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Gürcistan ziyaretine tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Konseyi Siyaset ve Güvenlik Komitesi'nin Gürcistan'daki parlamento seçimlerinde muhalefetin ihlal iddialarını görüşmek üzere bugün bir toplantı yapacağını belirtti. İddialara ilişkin şeffaf bir soruşturma talep eden Borrell, şu ifadeleri kullandı:

"Şeffaf bir soruşturma talep ediyorum. Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu ve ilgili makamlar, gözlemciler tarafından bildirilen, kamu güvenini ve süreci etkileyen, seçmenler üzerindeki baskı ve sindirme eylemlerini araştırmalıdır. İhlaller hızlı, şeffaf ve bağımsız bir şekilde ele alınmalıdır."

Orban'dan iktidardaki Gürcistan Rüyası Partisi'ne tebrik

Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürütmekte olan Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, seçimlerin ardından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yaptığı ziyaret sırasında, tartışmalı seçim zaferinin ardından Gürcistan'ın iktidar partisini kutladı.

Gürcü Rüyası Parti'sinin Gürcistan'ın "ikinci bir Ukrayna" olmasına izin vermediğini söyleyen Orban şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa entegrasyonu talebiniz çerçevesinde, ülkenizin ikinci bir Ukrayna'ya dönüşmesine izin vermediğiniz için sizi tebrik etmek isterim. Başbakanın (İrakli Kobakhidze) bu fikre olan bağlılığını gerçekten takdir ediyoruz. Kişisel olarak, on yılın sonuna kadar Gürcistan'ın, en iyi durumda, AB üyesi olmaya hazır olacağına inanıyorum."

AB'den Orban'ın ziyaretine tepki

Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 13 Avrupa Birliği ülkesi ise Viktor Orban'ın Gürcistan ziyaretinin erken yapıldığını bildirdi. Gürcistan'ın AB destekçisi muhalefetinin seçimlerin usulsüz yapıldığına dair iddiaları ve uluslararası gözlemcilerin eleştirilerine rağmen Orban'ın Tiflis ziyareti sırasında "özgür ve demokratik" nitelendirmesinde bulunması AB'de tepki ile karşılandı. Bir dizi AB ülkesi ortak bir açıklamayla, Orban'ın AB adına konuşma yetkisi olmadığını belirtti.

Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimlerde, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, oyların yüzde 54'ünü alarak çoğunluğu kazanmıştı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından yürütülen ortak gözlem misyonu, seçimlerin "iyi organize edildiğini" belirtmiş ancak daha sonra muhalefet ve gözlemciler tarafından seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin bildirimler yapılmıştı.