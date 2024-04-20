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Avrupa Birliği'nden gelen eşya ve ilaçlara uygulanan vergi oranı yükseltildi

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Cumhurbaşkanı Kararı ile her bir yolcu için kıymeti 150 avroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 avroyu geçmeyen ilacın Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda uygulanan yüzde 18 vergi oranı yüzde 20'ye yükseltildi.

(ANKARA) Cumhurbaşkanı Kararı ile her bir yolcu için kıymeti 150 avroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 avroyu geçmeyen ilacın Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda uygulanan yüzde 18 vergi oranı, 15 gün sonra yürürlüğe girmek üzere yüzde 20'ye yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılmasında dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yüzde 18 ibaresi yüzde 20 şeklinde değiştirildi. Bu uygulama 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Aynı kararın 126'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "1500 avroyu aşmayan," ibaresinden sonra gelmek üzere "bir gerçek kişiye gelen" ibaresi eklendi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

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