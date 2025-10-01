Haberler

AB'den Gazze'ye Acil İnsani Yardım Çağrısı

Güncelleme:
AB Komisyonu üyesi Hadja Lahbib, Gazze'deki insani durumu değerlendirerek yardım ulaştırmanın geciktirilmemesi gerektiğini bildirdi. AB, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Gıda Programı ile işbirliği içinde tıbbi yardım göndermeye devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gazze'de hayatların risk altında bulunduğunu ve insani yardım ulaştırma konusunda beklemenin bir seçenek olmadığını bildirdi.

Lahbib, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan bir mesaj paylaştı.

Gazze'de her gün sivillerin çok ihtiyaç duydukları tıbbi yardıma ulaşmak için mücadele verdiklerine dikkati çeken Lahbib, dün AB'nin Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Gıda Programı'nın desteğiyle El-Ariş Limanı'na 94 ton tıbbi yardım gönderdiğini aktardı.

Lahbib, "Gazze'ye insani yardım ulaştırma konusunda beklemek bir seçenek değil. İnsanların hayatları risk altında." vurgusunda bulunarak, Gazze'ye engelsiz insani yardım çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
